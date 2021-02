Des tombes anciennes et une enceinte mystérieuse découvertes à Stonehenge avant la construction du tunnel

Travaux archéologiques avant la construction d’un tunnel routier controversé à côté Stonehenge a conduit à la découverte d’anciennes tombes, dont une avec les restes d’un bébé datant de plus de 4 500 ans; une étrange enceinte terrestre; et la poterie préhistorique, entre autres trésors enfouis.

Certaines des découvertes peuvent avoir été utilisées par des personnes qui ont construit le mystérieux monument néolithique, et toutes les découvertes montrent que la région a été habitée par différents peuples anciens pendant des milliers d’années.

« Collectivement, [the finds] nous permettent de construire une image toujours plus détaillée de ce que les gens faisaient et comment ils vivaient dans la région autour de Stonehenge », a déclaré Matt Leivers, un archéologue consultant pour Wessex Archaeology, à 45Secondes.fr.

Avant d’inaugurer le projet de 2,4 milliards de dollars visant à déplacer une autoroute à proximité sous terre, les autorités britanniques ont chargé Wessex Archaeology de mener une enquête approfondie sur les terres situées au-dessus. Pour ce faire, les archéologues ont parcouru les champs et créé des tranchées et des fosses pour rechercher des vestiges archéologiques et des artefacts le long de la bande de 3 kilomètres de long où le tunnel routier est prévu, a déclaré Leivers dans un e-mail. L’équipe a été guidée par des levés aériens et a utilisé du matériel de levés géophysiques pour rechercher les terres perturbées par le creusement et les structures dans un passé lointain.

Bien que le gouvernement britannique ait approuvé le tunnel controversé de Stonehenge en 2020, le projet fait toujours face à des défis juridiques; les opposants disent que cela endommagera l’un des paysages antiques les plus précieux du monde. Les dernières découvertes ont été faites lors des études préliminaires de la région, avant que 18 mois de fouilles archéologiques complètes ne devraient commencer plus tard cette année, a déclaré Leivers.

Tombes de bécher

Parmi les dernières découvertes, il y a plusieurs tombes, déterrées juste au sud-ouest du cercle de Stonehenge, qui seraient de la culture Beaker, qui est nommée d’après leur pratique d’enterrer les morts avec des récipients en poterie en forme de cloche. Le peuple Beaker vivait en Europe occidentale il y a entre 4 800 et 3 800 ans, à partir de la période chalcolithique, lorsque les premiers outils en cuivre ont été utilisés. Dans l’une des tombes, les chercheurs ont trouvé un pot simple à côté des restes d’un bébé, bien que seuls les os des oreilles restent. Une autre fosse à proximité contient les restes d’une femme décédée dans la vingtaine, son corps accroupi autour d’un pot ou d’un bécher relativement orné. L’équipe de recherche a également trouvé un fragment d’un cuivre poinçon ou aiguille et un mystérieux objet de schiste cylindrique, peut-être partie d’un bâton ou d’un club, dans sa tombe.

On pense que les deux tombes ont environ 4 500 ans, ce qui les ferait à peu près du même âge que les plus petites « pierres bleues » autour et dans le cercle principal des grands « sarsens » de grès à Stonehenge, a déclaré Leivers.

Des caches enfouies d’autres artefacts anciens, y compris des récipients en poterie, des silex et des bois de cerf qui auraient pu être utilisés pour creuser ont également été découverts le long du tracé du tunnel prévu.

Cet étrange objet cylindrique, fait de schiste, a été découvert dans l’une des anciennes tombes. Il peut avoir fait partie d’un personnel ou d’un club de cérémonie. (Crédit d’image: Wessex Archaeology)

« Stonehenge a été construit sur une très longue période de temps; même les phases individuelles de sa construction auraient pu prendre des années ou des décennies », a-t-il déclaré. « Il est tout à fait concevable que les personnes qui ont laissé ces choses derrière ou qui ont été enterrées à proximité aient joué un rôle dans la construction de Stonehenge. »

Les enquêtes préliminaires ont également mis au jour des fossés au sud-est du monument qui pourraient faire partie d’un fort de l’âge du fer connu localement sous le nom de « Camp de Vespasien » – du nom du général romain, plus tard empereur, qui a dirigé une force militaire dans la région pendant la période romaine. invasion de la Grande-Bretagne après l’an 43. Malgré cela, il n’y a aucune preuve que le fort ait quelque chose à voir avec lui.

Les archéologues ont également trouvé un modèle de fossés enfouis au sud des tombes qui semble former une enceinte. Il semble dater d’une période du milieu à la fin de l’âge du bronze, après environ 3500 ans, quand il y avait une colonie à proximité, a déclaré Leivers. Il a ajouté que l’équipe avait trouvé de grandes quantités de silex brûlé dans le sol qui l’entourait, indiquant peut-être que des activités sales ou malodorantes s’y déroulaient.

Un archéologue de Wessex Archaeology fouille un pot de l’âge du bronze découvert lors des travaux préliminaires sur le site du tunnel proposé près de Stonehenge. (Crédit d’image: Wessex Archaeology)

Tunnel de Stonehenge

Highways England – une entreprise publique chargée d’exploiter, d’entretenir et d’améliorer les autoroutes et les routes principales d’Angleterre – a engagé Wessex Archaeology pour étudier le site du tunnel proposé de Stonehenge, qui est conçu pour enfin débarrasser le célèbre site néolithique du trafic routier en reconstruisant une partie d’une autoroute à proximité souterraine.

Stonehenge se trouve sur un terrain autrement vacant, mais la route n’a parcouru que quelques centaines de pieds au sud depuis le 19e siècle; les voitures et les camions sur la route peuvent être facilement vus et entendus de l’intérieur du cercle de pierres.

Les opposants affirment que le projet causera des dommages irréparables au paysage ancien et entraînera la perte de milliers d’artefacts préhistoriques et de vestiges archéologiques. Parmi les alternatives proposées, il y a des contournements au sud du site de Stonehenge qui élimineraient la majeure partie du trafic routier de la région.

Leivers a déclaré que le tunnel qui passe devant Stonehenge est la partie la moins intéressante du projet sur le plan archéologique, car la méthode proposée pour creuser le tunnel profondément sous terre n’aura aucun impact sur les artefacts ou restera près de la surface. « Ce n’est qu’aux portes du tunnel et le long de la route à l’est et à l’ouest que l’archéologie sera affectée », a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, les fouilles complètes qui devraient commencer plus tard cette année permettront aux archéologues d’étudier un long paysage de transect des deux côtés du monument néolithique. «Ce sont les parties que les gens ne regardent pas aussi souvent, loin des pierres elles-mêmes, c’est donc une occasion très précieuse de replacer Stonehenge dans son contexte paysager plus large», a-t-il déclaré.

