Des téléphones enroulables aux avancées de la RA, OPPO Inno Day 2020 éblouit avec des innovations technologiques

Société d’appareils intelligents, OPPO est connue pour proposer la meilleure technologie sur ses smartphones et appareils intelligents, marque après marque, année après année. Pour ceux qui sont curieux de savoir ce qu’OPPO prévoit d’apporter à son portefeuille de produits, la meilleure indication est venue du tout premier Inno Day organisé l’année dernière. Fidèle à la tradition, OPPO a introduit de nouvelles fonctionnalités et technologies lors de l’Inno Day 2020 qui a déjà ébloui les experts de la technologie avec sa devise « Leap Into The Future ».

Inno Day 2020 a déjà attiré l’attention du monde entier avec trois nouveaux produits conceptuels annoncés par OPPO, à savoir OPPO AR Glass 2021, l’application OPPO CybeReal AR et le combiné concept rollable OPPO X 2021. L’événement a également reçu une immense reconnaissance de la part des piliers de l’industrie, avec # OPPOINNODAY20 en tête, même après la fin de l’événement, et de nombreux messages d’appréciation affluant de tous les côtés. Si vous avez manqué de regarder l’événement, découvrez tous les moments forts de cette vidéo de visite pratique:

Comment OPPO reste toujours en avance sur la courbe

Chaque nouvelle technologie voit une introduction et une phase de découverte dans son cycle de vie, et la technologie portable n’est pas différente. Au fil des ans, nous avons vu une vague de tels appareils et technologies arriver sur le marché, du Google Glass au HoloLens2. Et maintenant, avec l’introduction de la 5G dans le mix, elle ouvrira les portes à de nombreux cas d’utilisation jamais imaginés auparavant. Cependant, ces progrès ne sont pas sans coûts, y compris le prix littéral que les consommateurs doivent payer pour quelque chose qu’ils pourraient ne pas être en mesure d’utiliser immédiatement (ou même dans un avenir proche, dans certains cas). Mais les piliers d’OPPO ont toujours résolu ce problème, en proposant des innovations, des idées, de la créativité et des efforts de recherche pionniers pour non seulement nous donner un aperçu de notre avenir connecté, mais aussi nous en faire l’expérience dans la chair.

C’est pourquoi, la dernière philosophie d’innovation d’OPPO se concentre également uniquement sur «la technologie pour l’humanité, la gentillesse pour le monde». En utilisant une stratégie technologique 3 + N + X unique pour promouvoir les ambitions humaines avec la technologie à ses côtés, OPPO va non seulement libérer un grand nombre de progrès technologiques, mais aussi continuer à perfectionner son expertise existante et continuer à être le différenciateur technologique qu’il est. . Depuis l’IA, le multimédia, l’interconnectivité, la sécurité et la confidentialité, les améliorations de la caméra et la technologie de charge flash Les plans de développement à long terme d’OPPO vont certainement permettre aux gens de libérer leur imagination du futur et de tirer le meilleur parti de leur vie.

Une série sans fin d’innovations centrées sur l’utilisateur

Il y a deux ans, OPPO nous a apporté une caméra pop-up sur son appareil Find X. L’innovation a fourni une solution unique pour une expérience plein écran et a incité de nombreuses marques à déployer leurs efforts dans ce domaine. Plus tard, la société a livré un autre cliché parfait sous la forme de SuperVOOC 2.0 Flash Charge de 65 W, qui est désormais l’étalon-or pour toutes les grandes marques de smartphones dans le monde. Et avec le téléphone enroulable présenté cette année à # OPPOINNODAY20, OPPO l’a encore une fois réussi à une époque où la plupart des marques tentent toujours de perfectionner la technologie d’affichage pliable. De plus, avec le lancement de la série Find X2 compatible 5G d’OPPO, la société est optimiste quant aux nouvelles innovations dans l’IoT, ce qui montre son engagement continu à développer une technologie plus centrée sur l’homme.

La mission d’OPPO de concevoir des appareils pilotés par l’utilisateur s’est mieux illustrée dans les trois principaux produits conceptuels lancés lors de l’Inno Day 2020. Le combiné concept enroulable OPPO X 2021 promet de faire bouger les choses dans le monde de la technologie des smartphones. Résultat de la recherche et du développement de la société dans les écrans flexibles, le combiné permet aux utilisateurs d’ajuster la taille de l’écran, dont l’écran OLED mesure entre 6,7 pouces et 7,4 pouces, en fonction des besoins réels.

Comparés aux technologies pliables, les écrans enroulables sont beaucoup plus adaptables car ils sont réglables entre les tailles minimum et maximum pour différents scénarios d’utilisation. # OPPOINNODAY20 https://t.co/bMIH1lNU7i – Henry Tang (@HenryTangHai) 17 novembre 2020

Le combiné enroulable est l’un des plus gros paris d’OPPO et sera sûrement rentable en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur, ainsi que sur l’utilisation prudente de sa technologie exclusive innovante. L’AR Glass 2021, en revanche, est une nouvelle balise brillante pour l’espace des appareils portables qui serait bientôt disponible à voir et à expérimenter. En adoptant un tout nouveau design divisé, OPPO AR Glass 2021 est l’exemple parfait de la devise de l’entreprise « bondir dans le futur ». Avec sa fonction compacte et ultra-légère et la solution optique Birdbath, il va modifier la signification de la RA et améliorer l’expérience immersive des utilisateurs comme jamais auparavant.

Grâce à une netteté et une luminosité accrues et à une conception acoustique de la cavité arrière semi-ouverte, # OPPOARGlass2021 La solution optique «Birdbath» crée une expérience de cinéma maison équivalente à regarder un écran de 90 pouces à 3 mètres de distance. # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/ubMeZuAdKB – OPPO (@oppo) 17 novembre 2020

Et enfin, l’application CybeReal AR fusionne la navigation et le divertissement, et fait le pont entre le monde numérique et le monde réel. Cela aiderait les utilisateurs dans divers aspects tels que la navigation, les informations sur les magasins et leurs activités, et même l’introduction aux attractions ou aux monuments locaux. En termes simples, les utilisateurs peuvent simplement ouvrir la caméra via une application, ce qui leur permettra de voir des informations sur leur environnement en temps réel.

OPPO CybeReal travaille en créant un monde de jumeaux numériques pour une localisation de haute précision. Il s’appuiera sur les capacités de stockage, de calcul et de transmission de données OPPO Cloud pour sa haute précision. # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/EWXfgxSi5E – OPPO (@oppo) 17 novembre 2020

Non seulement cela, ajoutant une autre plume à son innovation, OPPO présentera le système de gestion des couleurs Full-path, le tout premier système de gestion des couleurs Android qui prend en charge la gamme complète DCI-P3 et une profondeur de couleur de 10 bits depuis la capture, le stockage, et affichage. Cela offrira une expérience visuelle exceptionnelle aux utilisateurs avec sa reproduction des couleurs authentique et précise. De plus, nous aurons tous accès à cette technologie avec la série OPPO Find X3 en 2021. OPPO ne promet pas seulement des innovations conceptuelles futuristes, c’est peut-être la seule marque qui offre également.

Pas seulement des smartphones

À mesure que l’adoption de la 5G et de l’IA s’intensifie, la connectivité intelligente est de plus en plus à notre portée. OPPO a toujours cru que si le concept de connexion est le fondement de tous les développements technologiques, l’intégration et la convergence des choses sont là où se trouve l’avenir. OPPO a été plus qu’un simple fabricant de téléphones; ses innovations ont toujours été une passerelle pour fournir une gamme diversifiée de services technologiques qui ouvriront l’avenir de la technologie et des interactions humaines à un tout autre niveau. Avec Inno Day 2020, la marque a non seulement présenté des concepts étonnants, mais a également aidé les gens à visualiser à quoi ressemblera un monde vraiment connecté.

