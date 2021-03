Des techniciens en électricité découvrent un tunnel médiéval secret sous un sentier au Pays de Galles

Un tunnel médiéval secret a été découvert près du site d’une abbaye du XIIe siècle au Pays de Galles.

Les électriciens de Western Power Distribution (WPD) au Pays de Galles ont accidentellement découvert les tunnels en creusant un trou pour un nouveau poteau de ligne électrique dans la cour d’un client dans le Monmouthshire, près de la frontière anglaise.

Le système de tunnels artificiels mesure 1,2 mètre de haut et est situé le long d’un ruisseau qui traverse le village de Tintern et la vallée de la Wye. Il n’y a aucune trace des tunnels en cours de construction, et les archéologues qui les ont maintenant examinés ne savent pas à quoi ils servaient ni à quelle distance ils s’étendent sous terre.

« Peu de temps après le début des travaux d’excavation, l’équipe de fouilles a fait la découverte extraordinaire de ce qu’elle pensait initialement être une grotte », a déclaré Allyn Gore, technicien WPD qui a participé à la découverte, dit dans un communiqué . « J’ai participé à d’autres fouilles où nous avons découvert d’anciens puits et caves qui ne figuraient sur aucun plan, mais rien d’aussi excitant et impressionnant que celui-ci. »

(Crédit d’image: Western Power Distribution)

La compagnie d’électricité a maintenant détourné les travaux de maintenance des tunnels pour permettre une enquête archéologique qui pourrait prendre des années, selon le communiqué de WPD.

Origines inconnues

Les tunnels ne figurent sur aucune carte de la zone créée par l’enquête sur les munitions – l’agence nationale de cartographie du Royaume-Uni – qui remonte au 18ème siècle, selon WPD.

«Avant le début des travaux, tous les contrôles et autorisations habituels étaient en place», a déclaré Gore dans le communiqué. « Rien n’apparaissait sur nos dessins ou enregistrements pour indiquer qu’il y avait quelque chose d’inhabituel sur le site. »

Les tunnels passent également sous un sentier pédestre dans le village, de sorte que les habitants marchent au sommet des tunnels depuis des siècles sans s’en rendre compte.

Les tunnels pourraient être reliés à l’abbaye voisine de Tintern, qui a été construite par des moines cisterciens en 1131 et est considérée comme une «icône nationale» du Pays de Galles et un «chef-d’œuvre gothique». selon Cadw (le service du patrimoine historique et culturel du gouvernement gallois) . L’abbaye est tombée en ruine après la dissolution des monastères par le roi Henri VIII en 1536, donc si les tunnels faisaient partie de l’abbaye, cela pourrait expliquer pourquoi il n’y a pas de traces survivantes des tunnels. (Cadw est un mot gallois qui signifie «protéger».)

La célèbre abbaye de Tintern est située à proximité du site de la découverte du tunnel. (Crédit d’image: Shutterstock)

Le ruisseau qui longe les tunnels passe également devant les ruines de plusieurs anciens fours et usines de fer dans la vallée de la Wye, selon WPD, ce qui suggère que les tunnels auraient pu en quelque sorte jouer un rôle dans l’industrie locale du travail des métaux au lieu d’être liés à l’abbaye.

Après avoir consulté les scientifiques de Cadw – qui étaient « très impressionnés » et « assez fascinés » par les tunnels – une équipe d’archéologues prévoit de fouiller le site, selon WPD.

Un tel travail pourrait révéler pourquoi les tunnels ont été construits et leur objectif.

