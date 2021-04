Des «  taches  » mystérieuses près de la Norvège sont pleines de mucus de calmar et d’embryons, selon une étude

Il y a plusieurs années, des plongeurs explorant la côte ouest de la Norvège ont rencontré un objet qu’ils ne pouvaient pas expliquer: un énorme orbe en forme de gelée , plus de 3 pieds (1 mètre) de large, planait sur place à mi-chemin entre le fond marin et la surface. Une strie sombre traversait le centre de l’orbe, mais l’objet était par ailleurs translucide et totalement dépourvu de traits.

C’était, simplement, une goutte parfaitement impénétrable.

Près de 100 observations de taches similaires ont été signalées autour de la Norvège et de la mer Méditerranée depuis 1985, mais les mystérieuses masses gélatineuses ont toujours échappé à la classification. Maintenant, grâce à une campagne de science citoyenne d’un an et à une nouvelle ADN analyse, les chercheurs ont finalement identifié les taches comme les sacs d’œufs rarement vus d’un calmar commun appelé Illex coindetii.

Selon une nouvelle étude, publiée le 30 mars dans la revue Rapports scientifiques , chaque goutte peut contenir des centaines de milliers d’œufs de calmar de l’adolescence, enfermés dans une bulle de mucus à désintégration lente. Remarquablement, alors que les scientifiques ont su I. coindetii depuis plus de 180 ans et ont observé l’espèce largement autour de la Méditerranée et des deux côtés de l’Atlantique, c’est la première fois qu’ils identifient les sacs d’œufs de calmar à l’état sauvage, ont écrit les chercheurs.

« Nous avons également pu voir ce qu’il y avait à l’intérieur de la sphère réelle, montrant des embryons de calmar à quatre étapes différentes », a déclaré l’auteur principal de l’étude Halldis Ringvold, directeur de l’organisation de zoologie marine Sea Snack Norway, à 45Secondes.fr. « De plus, nous pourrions suivre comment la sphère change réellement de cohérence – de ferme et transparente à rupture et opaque – au fur et à mesure que les embryons se développent. »

Photos supplémentaires des taches, aperçues près de la Norvège, de la Suède et de l’Angleterre. (Crédit d’image: Ringvold, H., Taite, M., Allcock, AL et al.)

I. coindetii appartient à un groupe commun de calmars appelés Ommastrephidae. Pendant la reproduction, les femelles de ce groupe produisent de grandes sphères d’œufs – ou masses d’œufs – faites de leur propre mucus pour garder leurs embryons flottants et à l’abri des prédateurs, a déclaré Ringvold. Cependant, les observations de ces masses sont rares et les masses de certaines espèces n’ont jamais été vues auparavant.

Lorsque les observations de taches norvégiennes sont devenues des nouvelles internationales il y a plusieurs années, certains chercheurs ont soupçonné que les sphères étaient des masses d’oeufs Ommastrephid, a rapporté 45Secondes.fr. Mais sans une analyse ADN du tissu de la goutte, il n’y avait aucun moyen de montrer quelle espèce de calmar, le cas échéant, les avait créés.

Ainsi, Ringvold et ses collègues ont lancé une campagne de science citoyenne qui encourageait les plongeurs à collecter de petits échantillons de tissus de toutes les taches qu’ils rencontraient dans les eaux proches de la Norvège. En 2019, les plongeurs ont reçu des échantillons de tissus de quatre gouttes distinctes, qu’ils ont collectés dans de petites bouteilles en plastique et stockés dans des réfrigérateurs domestiques (la collection de tissus ne semble pas endommager les masses d’œufs de quelque manière que ce soit, selon l’étude).

Les échantillons comprenaient à la fois le corps gluant des gouttes, ainsi que des embryons à différents stades de développement. Une analyse ADN des tissus a confirmé que les quatre gouttes contenaient I. coindetii calamars, ont écrit les chercheurs.

Alors, mystère résolu? Partiellement. Sans échantillonner les tissus de chaque sphère, les chercheurs ne peuvent pas être sûrs que tous les près de 100 taches observées appartiennent à la même espèce, a écrit l’équipe. Cependant, étant donné que tous ces blobs étaient de forme et de taille très similaires, il est probable que « beaucoup d’entre eux » aient été créés par I. coindetii, a conclu l’équipe.

Quant à l’étrange et sombre strie qui traverse de nombreuses sphères? Selon les chercheurs, cela pourrait être de l’encre libérée lorsque les œufs ont été fécondés.

« Les sphères avec ou sans encre peuvent être le résultat de sphères à différents stades de maturité, où les sphères avec de l’encre sont fraîchement engendrées », ont écrit les chercheurs dans leur étude. « Après un certain temps, lorsque les embryons commenceront à se développer, toute la sphère, y compris la séquence, commencera à se désintégrer. »

La séquence pourrait également être une sorte de mécanisme de camouflage, a écrit l’équipe, destiné à imiter les gros poissons et à effrayer les prédateurs potentiels. La solution à ce mystère du mucus devra venir un autre jour.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.