Des substances organochlorées comme le DDT auraient provoqué une mort mystérieuse et une infection massive dans l’Andhra Pradesh

Press Trust of India09 déc.2020 11:15:54 IST

Avec une maladie mystérieuse qui déroute les experts de la santé et le gouvernement, l’analyse préliminaire de divers rapports de test a presque établi le rôle des substances organochlorées dans l’infection qui a fait un mort et plus de 450 infectés depuis samedi. Plusieurs équipes d’experts issus d’institutions scientifiques de premier plan du pays sont sur le point de déterminer la cause exacte de la maladie dans la ville d’Eluru, dans l’Andhra Pradesh. Les pesticides organochlorés sont des hydrocarbures chlorés utilisés dans l’agriculture et la lutte contre les moustiques. Les composés comprennent le DDT qui est largement utilisé dans la buée anti-moustique.

« Surtout oui, mais nous attendons le rapport du laboratoire (pour confirmation) », a déclaré un haut responsable du département médical et de la santé. PTI ici lundi, interrogé sur l’organochlore comme agent déclencheur de la maladie.

Le député du BJP GVL Narasimha Rao, après s’être entretenu avec des experts de l’AIIMS de New Delhi, a été le premier à soupçonner que des substances organochlorées toxiques pourraient être la cause la plus probable de la mystérieuse maladie.

La contamination de l’eau étant exclue comme cause de la propagation de la maladie, et d’autres tests se révélant normaux, les équipes médicales se concentrent désormais sur d’autres agents chimiques qui auraient pu conduire à l’épidémie. Des équipes d’experts de l’Institut national de la nutrition et de l’Institut indien de technologie chimique d’Hyderabad ont atteint Eluru lundi et ont collecté divers échantillons pour analyse. Des échantillons d’eau et de lait ont également été envoyés au Centre de biologie cellulaire et moléculaire à Hyderabad pour analyse de la teneur en métaux lourds, ont indiqué des sources du département médical et de la santé.

Alors que tous les patients entrants deviennent négatifs pour le coronavirus, les autorités ont poussé un soupir de soulagement.

À la demande du gouvernement de l’État, une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé à New Delhi, ainsi qu’une autre équipe rédigée par le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union, arriveront mardi à Eluru « pour une visite urgente » pour une étude et éventuellement déterminer la cause de la mystérieuse maladie. Une équipe du Conseil indien de la recherche médicale est également attendue.

Le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a visité l’hôpital général du gouvernement ici et s’est entretenu avec les personnes touchées, leur assurant à tous de l’aide. S’adressant plus tard à une réunion d’examen de haut niveau, il a ordonné aux fonctionnaires d’être en état d’alerte et prêts à faire face à toute situation.

Une équipe de médecins du All India Institute of Medical Sciences de Mangalagiri a visité l’hôpital et a prélevé des échantillons de sang des patients pour un examen approfondi. À ce jour, 263 personnes sont sorties de l’hôpital après un traitement, tandis que 171 autres ont été hospitalisées. Selon les données officielles, 17 autres patients ont été référés vers les hôpitaux de Vijayawada et de Guntur pour une meilleure assurance-maladie.

La maladie, qui est apparue pour la première fois dans la zone One-Town de la ville d’Eluru, s’est maintenant propagée aux zones rurales voisines d’Eluru et de Denduluru, bien que le nombre de personnes touchées y ait été bien moindre.

Auparavant, la maladie mystérieuse a vu des personnes tomber soudainement inconscientes après avoir souffert de crises et de nausées. Les symptômes, selon les médecins du GGH, comprenaient une épilepsie pendant 3 à 5 minutes, une perte de mémoire pendant quelques minutes, de l’anxiété, des vomissements, des maux de tête et des maux de dos.

La maladie a coûté la vie à Sridhar, 45 ans, dimanche.

Selon un rapport présenté par le collectionneur du district de West Godavari, R Mutyalaraju, la cause précise de la maladie n’a pas encore pu être établie car les analyses de sang et les tomodensitogrammes (cerveau) ont montré que tout était normal.

Le nombre de cellules de 35 échantillons de liquide céphalo-rachidien était également normal, mais le rapport de culture est encore à venir.

Pendant ce temps, le secrétaire général du TDP et le MLC Nara Lokesh ont écrit une lettre au ministre de la Santé de l’Union, Harshvardhan, demandant au Centre d’intervenir immédiatement et de surveiller la «crise sanitaire» à Eluru.

Il voulait que le Centre déclare une urgence sanitaire dans la ville, alléguant que le gouvernement de l’État a tardé à réagir.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂