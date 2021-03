Des structures étranges ressemblant à des araignées sur Mars se forment lorsque le dioxyde de carbone se sublime, suggère une étude

30 mars 2021 18:37:35 IST

Une équipe de scientifiques a trouvé une explication à la formation de structures semblables à des «araignées» à la surface de Mars. Ces auges sombres et ramifiées ressemblant à des araignées, appelées «aranéiformes», ne se trouvent que dans la région polaire sud de Mars. De nouvelles recherches indiquent que ces formations sont la première preuve physique de la sublimation du dioxyde de carbone congelé sur Mars, c’est-à-dire passant directement de son état solide congelé à l’état de vapeur. On pensait auparavant que les aranéiformes se formaient par sublimation, et ont maintenant été confirmés, en utilisant des simulations de conditions martiennes dans un laboratoire. Des chercheurs d’Irlande et du Royaume-Uni auraient simulé leur formation à l’aide de l’Open University Mars Simulation Chamber.

On ne trouve pas d’aranéiformes sur Terre et on pense qu’ils sont gravés dans la surface martienne par de la glace sèche qui passe directement du solide au gaz (sublimation) au printemps. L’atmosphère de Mars, contrairement à celle de la Terre, comprend principalement du dioxyde de carbone. À mesure que les températures diminuent en hiver, le CO2 atmosphérique se dépose à la surface sous forme de givre et de glace de CO2, selon une déclaration par Trinity College Dublin. Les résultats de l’étude, menée par des chercheurs de l’Open University, du Trinity College et de l’Université de Durham, ont été publiés dans la revue à comité de lecture Rapports scientifiques.

La simulation impliquait une expérience utilisant des blocs de glace au CO2, dans lesquels les scientifiques ont percé des trous et suspendus au-dessus de différents types de gravier, allant du cours au fin. Ces surfaces ont été faites pour ressembler à celle de Mars en abaissant la température et la pression à l’intérieur d’une chambre à vide avant que les blocs de glace ne soient abaissés pour toucher la surface. Presque instantanément, les blocs ont commencé à se vaporiser et ont laissé un panache de dioxyde de carbone gazeux. Ces blocs de CO2 ont sublimé et laissé des impressions en forme d’araignée à la surface, selon l’étude, s’apparentant aux Araneiforms sur Mars.

L’explication proposée par les chercheurs pour le processus est l’hypothèse de Kieffer, qui stipule que le sol en dessous se réchauffe lorsque le printemps arrive, provoquant la sublimation de la glace. Lorsque la pression créée par le gaz s’échappe, elle laisse une impression sur la surface, qui dans ce cas, ressemble à des araignées. Jusqu’à présent, on ne sait pas si un tel processus théorique est possible, et le processus n’a jamais été directement observé sur Mars.

Le chercheur de l’Open University, Lauren McKeown, a déclaré, en parlant de leur recherche, que les résultats étaient passionnants, ayant fourni des preuves empiriques d’un processus qui a une explication largement acceptée depuis 10 ans.

