Des stars de Disney Channel et bien d’autres à l’affiche d’un film d’horreur LGBTQ Howdy, Neighbor !

Salut voisin! est un film d’horreur à venir, et certaines des personnes impliquées devraient sembler familières aux fans de Disney Channel. Selon Variété, les acteurs qui ont signé pour le film sont Matthew Scott Montgomery, Debby Ryan, Alyson Stoner, Kevin Chamberlin, Tim Bagley, Shayne Topp et Damien Haas. Le casting de soutien pour le film comprend Sterling Sulieman, Adam Faison, Greer Grammer et Kimmy Shields. Il a été réalisé par Allisyn Snyder et écrit par Montgomery.

Il s’agit de Benjamin (Montgomery), un jeune acteur millénaire queer qui était autrefois un enfant acteur célèbre. Vivant à West Hollywood, Benjamin rencontre un nouveau voisin nommé Chase ( Grant Jordan ), qui se déplace de l’autre côté du couloir et se révèle être un fan. Aux côtés de son meilleur ami Harley (Ryan), Benjamin a décidé d’enquêter sur l’homme étrangement familier.

FILM VIDÉO DU JOUR

Salut voisin! sera formaté comme un film « screen life », où toutes les séquences se produisent sur des écrans d’ordinateur. Un exemple d’un tel film est Sans ami, qui parle d’un groupe de lycéens hantés par un fantôme vengeur lors d’un appel vidéo. Ou Film d’horreur sans titre, un film de métafiction sur un groupe d’acteurs réalisant un film d’horreur. Notamment, celui-ci a été créé avec l’ensemble du casting en lock-out en raison de la pandémie de COVID-19.

Le projet est financé par Watch the Footage Productions, qui a été fondée par Snyder et Dylan Snyder de Coup de pied !, son mari. Il sera produit par Exit Strategy, dont l’employé Charles M. Barsamian est un producteur individuel. Les autres producteurs du film incluent Allisyn Snyder et Montgomery, tandis que les producteurs exécutifs de Watch the Footage sont Dylan Snyder et Bob Morrison.





Ce n’est plus Disney Channel

Montgomery, Topp et Haas étaient tous sur Tellement aléatoire! Comme Matthew Bailey, Shayne Zabo et Damien Johanssen, respectivement. À l’origine Tellement aléatoire! était une émission de sketchs humoristiques dans l’univers pendant Sonny avec une chancemais après que Demi Lovato, le Sonny éponyme, ait choisi de ne pas apparaître dans une troisième saison, Tellement aléatoire! est devenu un véritable spectacle. Snyder était également l’un des acteurs principaux des deux Sonny avec une chance et Tellement aléatoire!

Ryan a d’abord pris de l’importance en tant que Bailey sur La Suite Life on Deck, la spin-off maritime de La vie de suite de Zack et Cody. C’était environ la moitié du casting de l’émission précédente à bord d’un bateau de croisière. Ryan était alors sur Jessie en tant que Jessie, la nounou de la famille Ross. Elle a également joué dans les films 16 souhaits et Radio rebelle.

Stoner a eu un rôle récurrent dans La vie de suite de Zack et Cody en plus des deux Rocher du camp films. Elle était aussi Isabella sur Phineas et Ferb, qui parlait de deux frères profitant de leurs vacances d’été. Elle a joué Isabella, qui se présentait pour demander « ce que tu fais » parce qu’elle était amoureuse de Phineas.

Chamberlin était dans Jessy comme Bertram, le majordome de la famille Ross. Il est également apparu dans un cross-over sur Austin et allié, jouant le même personnage. Il est également apparu dans un épisode de Couché, qui était la suite de la série Jessie, décrivant à nouveau Bertram.

Bagley est apparu en tant que principe Rabinoff dans Secoue le, une émission sur deux adolescents de Chicago qui sont devenus des danseurs populaires dans une émission locale. Il a également joué le juge Giovanni dans La maison du corbeau, l’une des émissions les plus récentes de Disney Channel. Un redémarrage du Tle chapeau est So RavenRaven-Symone reprend son rôle de médium titulaire, désormais mère célibataire.