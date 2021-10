Des spectres effrayants hantent Red Dead en ligne alors que Halloween passe se cache

Rockstar fait toujours un excellent travail avec son contenu Halloween – voir le récent Mise à jour hebdomadaire de GTA Online pour une preuve supplémentaire de cela – mais Red Dead Online n’est pas laissé pour compte pendant la saison fantasmagorique. Une version actualisée du mode coopératif Call to Arms est désormais disponible, avec des télégrammes parlant d’« adversaires étranges et troublants ». Vous obtiendrez le double de RDO€, d’or et d’XP pour les renvoyer dans leur royaume.

La série en vedette de cette semaine a également une tournure macabre: Dead of the Night verra quatre équipes s’affronter contre les morts-vivants et essayer d’abattre autant de cadavres réanimés que possible. Survivez et vous obtiendrez une carte de capacité gratuite de votre choix. Vous trouverez également des masques temporairement en vente dans la vitrine mobile de Madame Nazar, tandis que toute personne qui se connectera recevra une friandise de 10 bonbons Snowberger et cinq barres de chocolat.

Enfin, le Pass Halloween sera lancé le 28 octobre, avec 15 niveaux de contenu comprenant plus de masques et de récompenses. Retournerez-vous dans le Far West pour voir quelles horribles manigances se déroulent ? Enregistrez votre skin dans la section commentaires ci-dessous.