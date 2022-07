Il s’agit probablement du même FPS mettant l’accent sur « la mobilité et le style ».

En janvier, des sources ont déclaré à GamesBeat que Respawn travaillait sur un jeu de tir à la première personne en solo axé sur « la mobilité et le style », mais pas sur la suite de la série Titanfall.

Respawn a confirmé plus tard dans une offre d’emploi qu’il travaillait sur un FPS solo au stade «d’incubation».

Une précision essentielle est apparue dans les fiches de poste du studio : le tireur est en cours de développement dans « l’univers Apex ».

Étant donné que le tireur est encore au stade « d’incubation », sa sortie ou son annonce n’aura pas lieu de sitôt.

Ce jeu solo dans l’univers d’Apex Legends sera probablement le même jeu de tir en mettant l’accent sur « la mobilité et le style » – il est peu probable que le studio fasse deux jeux similaires à la fois.

Le jeu prend position cinq ans après la première partie ; le personnage principal est à nouveau le Jedi Cal Kestis. Dans le premier teaser, il semble combattre un inquisiteur impérial.

Dans un post précédent, le jeu était développé par le studio Respawn, qui a également réalisé Star Wars Jedi : Fallen Order. Le studio a noté que dans la suite, ils ont essayé de rendre les batailles plus dynamiques et le récit plus cinématographique.

Star Wars Jedi Survivor arrive sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu a été annoncé lors de l’événement Star Wars Celebration, qui montrait auparavant la bande-annonce de la série Andor et présentait Skeleton Crew, une série mettant en vedette Jude Law. Les créateurs de Titanfall, Apex Legends et Star Wars : Jedi Fallen Order recherchent un ingénieur logiciel pour rejoindre ce département qui maîtrisera les technologies permettant de « voyager pour toujours ».

Le fait que Respawn ait formé une petite équipe interne pour travailler sur une nouvelle adresse IP est devenu connu grâce à la description de poste d’un ingénieur logiciel sur le site Web du studio.