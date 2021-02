Des souches de Covid de Manaus arrivent à Londres

Six cas de la variante du nouveau coronavirus identifié dans la ville de Manaus, en Amazonie, ont été détectés pour la première fois au Royaume-Uni, ont annoncé dimanche des responsables de la santé britanniques (28). Trois cas ont été identifiés en Angleterre et trois autres en Écosse.

Le risque pour la communauté dans son ensemble est considéré comme faible, mais par précaution, les autorités enquêtant sur les cas anglais agissent rapidement pour déployer des tests de masse et augmenter le séquençage des échantillons positifs de coronavirus de la région, a déclaré Public Health England (PHE).), agence du ministère britannique de la Santé.

Deux des trois cas trouvés en Angleterre appartenaient à une famille de la région du sud du Gloucestershire qui avait des antécédents de voyage au Brésil. Il y a un troisième cas, actuellement non lié, a déclaré PHE.

Les cas écossais n’étaient pas liés à ceux en Angleterre.

Une variante

La variante P.1 détectée à Manaus partage certaines mutations avec une souche identifiée pour la première fois en Afrique du Sud et il est possible qu’elle réponde moins aux vaccins actuels, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre cela, a déclaré l’agence.

Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique de PHE pour le covid-19, a déclaré que les capacités avancées de séquençage de gènes du Royaume-Uni expliquent pourquoi le pays identifie plus de variantes et de mutations que de nombreux autres pays.

À la fin de l’année dernière, le Royaume-Uni a détecté une variante plus transmissible du coronavirus, qui serait originaire près de Londres et a entraîné une forte augmentation des cas dans le pays et dans d’autres pays.

«La chose importante à retenir est que le covid-19, quelle que soit sa variante, se propage de la même manière. Cela signifie que les mesures visant à empêcher sa propagation ne changent pas », a déclaré Susan.

L’agence PHE et le système officiel de test et de suivi accompagnaient tous les passagers du vol Swiss Air LX318 de São Paulo à Londres via Zurich, qui a atterri à l’aéroport de Londres Heathrow le 10 février pour les tester, ainsi que leurs proches.