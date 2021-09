Des sœurs interprètent la danse ‘Rick & Morty’ devant le cercueil de maman dans Viral TikTok

L’humour est un excellent moyen de faire face à une variété d’émotions – stress, anxiété, nervosité – et c’est souvent la façon dont je gère des situations auxquelles je ne sais pas comment réagir.

Ces sœurs ont poussé leur mécanisme d’adaptation au niveau supérieur lorsqu’elles ont filmé un Tik Tok suivant une tendance virale impliquant une chanson intitulée «Rick and Morty» lors des funérailles de leur mère.

Dans le TikTok viral, la sœur chante « Rick et Morty » devant le cercueil de leur mère.

Tik Tok n’est pas étranger aux tendances sauvages et extravagantes, mais la tendance de la danse « Rick and Morty » n’en fait pas partie.

Tout a commencé lorsque la chanson de Soulja Boy consacrée au spectacle de natation pour adultes, « Rick and Morty », a refait surface après la diffusion de la finale de la saison 5 plus tôt cette semaine.

Certains adolescents mettent la chanson et font une danse – demandant aux téléspectateurs d’évaluer qui l’a fait le mieux ou y ajoutant parfois leurs propres rebondissements.

L’un de ces rebondissements vient de l’utilisateur de Tik Tok @trinbryn qui a posté une vidéo avec sa sœur devant le cercueil ouvert de leur mère – chantant la chanson au lieu de danser.

Le sous-titre de la vidéo dit « le premier jour de chanter Rick & Morty à notre mère jusqu’à ce qu’elle revienne du [email protected] ».

Les sœurs ont reçu une réponse mitigée.

Le Tik Tok, qui a reçu plus de 9 millions de vues et a été aimé par plus de 2 millions de personnes, mais a reçu de nombreuses critiques.

L’un des commentaires de l’utilisateur @dezi_janette, dit « J’adore l’humour noir, vraiment, mais ça ne va tout simplement pas. »

Quelqu’un d’autre a commenté « Les gens pleurent diff— » et l’a coupé avec un visage surpris, auquel le créateur a répondu « c’était très thérapeutique ».

Beaucoup de gens ont également manifesté leur soutien, exprimant que leur façon de traiter le deuil n’est l’affaire de personne d’autre et que s’ils veulent en rire, c’est à eux de décider.

Pour donner suite et répondre à toutes les critiques auxquelles elle était confrontée, la créatrice a réalisé plus de vidéos – répondant aux commentaires qu’elle avait reçus pour son apparente « insensibilité ».

Elle s’est défendue ainsi que sa sœur en disant qu’elles étaient autorisées à faire ce qu’elles voulaient et à faire leur deuil comme elles le voulaient.

« Ma sœur et moi voulions partager un moment et passer un bon moment », a-t-elle déclaré. « Avant de nous installer dans la dépression. »

« Nous n’avons pas ri à ce sujet tout le temps », a-t-elle déclaré, « Nous avons beaucoup souffert. »

Comme n’importe qui après avoir perdu un être cher. Le créateur est celui qui est venu chercher sa mère à l’hôpital après son décès.

L’humour est la façon dont beaucoup de gens s’adaptent à leur environnement, et il n’y a rien de trop.

Les experts disent que tout le monde pleure différemment.

Nous avons demandé à nos experts de YourTango ce qu’ils pensaient de l’utilisation de l’humour pour traiter le deuil.

« L’humour est un excellent moyen de gérer le chagrin et la douleur », a déclaré Keya Murthy, hypnothérapeute clinique et coach de vie spirituelle. « La plupart des bandes dessinées et des gens qui rient ou sourient beaucoup font face à la douleur en interne. »

« Il existe de nombreuses cultures qui chantent et dansent pour pleurer leurs morts », a-t-elle déclaré. « Les morts ne veulent pas que leurs proches se perdent dans leur chagrin. Chanter et danser est un excellent moyen d’honorer un être cher qui est passé à des royaumes supérieurs.

C’est aussi ce que beaucoup de gens dans les commentaires de Tik Tok ont ​​également dit – que leur mère les regardait de haut avec un sourire sur son visage, heureuse qu’ils puissent encore trouver la joie de vivre.

Tout le monde traite les émotions différemment, et l’humour est particulièrement populaire parmi ces mécanismes d’adaptation pour aider les gens à traverser n’importe quelle situation.

