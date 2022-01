Des singes menacent d’attaquer Logan Paul et de prendre sa caméra dans un clip fou

Le jeune homme de 26 ans est actuellement au Cap en train de filmer des images pour l’une de ses chaînes et il a réussi à capturer sa rencontre sauvage avec les singes indigènes devant la caméra.

Les deux énormes babouins se sont approchés de lui et de son équipe pendant qu’ils filmaient et au milieu de la curiosité, l’un d’eux a été vu en train de décider de se servir de l’un des équipements de tournage coûteux de l’équipe.

Alors que le singe attrape KSI et la nouvelle boisson énergisante PRIME de Paul, le caméraman répond de manière hilarante : « Ouais, il a votre appareil photo.

Ces derniers mois, Logan et KSI ont taquiné les fans avec ce que beaucoup pensaient être un combat de boxe au troisième tour entre les deux.

Le premier combat s’est terminé par un match nul et leur dernier combat, en 2019, a vu Paul vaincu.

Quoi qu’il en soit, Logan a expliqué que 2022 était « l’année de l’amour » et qu’ils voulaient mettre leurs différences de côté et faire quelque chose ensemble.

Les YouTubers espèrent créer une boisson sportive qui rivalisera avec Red Bull, Powerade et Gatorade.

Logan a déclaré qu’il s’était lancé dans la science des boissons pour sportifs lors de son entraînement pour le combat de Floyd Mayweather et que cela l’avait inspiré à en fabriquer un pour produire en masse à travers l’Amérique du Nord.

Il a dit: « Je t’aime pour de vrai et je n’ai pas envie de me battre à nouveau. Ce deuxième combat, je pense que tu as gagné équitablement.