Des séries similaires à Queen’s Gambit à voir sur Netflix

Ce sont des séries similaires à Gambit de la reine que vous pouvez trouver sur Netflix.

©IMDBSi vous avez aimé Lady’s Gambit, voici d’autres séries que vous pouvez regarder sur Netflix

Gambit de la reine Il a été l’une des séries les plus réussies de Netflix et Ici on vous raconte d’autres séries similaires à celle mettant en vedette Anya Taylor-Joy que vous pouvez retrouver sur la plateforme de streaming.

Dans la fabrication, L’actrice argentine incarne une jeune fille d’un orphelinat qui découvre qu’elle a un talent pour les échecs et marche sur le chemin de la gloire tout en luttant contre les addictions.

La série, créée par Scott Frank et Allan Scott, a connu un tel succès que a remporté 11 Emmy Awards, dont celui de la meilleure mini-série et deux Golden Globes de la meilleure actrice et de la meilleure mini-série.

+ Inventer Ana

La série, créée par Shonda Rhimes, suit l’histoire d’un journaliste enquêtant sur Anna Delvey, qui a convaincu toute l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande.

La série en neuf parties est basé sur une histoire vraie et mettant en vedette Julia Garner (ozark), anna maladroite (Mon premier baiser) et arian moayed (Succession).

+Bridgerton

Avec deux saisons, cette série a été créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes. la fabrication est d’après la saga romantique de Julia Quinn.

« Les huit frères attachants de la famille Bridgerton cherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne« , indique le synopsis de la série avec Adjoa Andoh, Julie Andrews et Lorraine Ashbourne.

+ Choses à nettoyer

« Après s’être libérée d’une relation abusive, une jeune mère fait des travaux ménagers tout en luttant pour construire un avenir meilleur pour elle-même et sa fille.« , précise le synopsis de la série.

la série est inspiré d’une œuvre autobiographique à succès et a une saison de 10 épisodes, mettant en vedette Margaret Qualley, Andie MacDowell et Nick Robinson.

+ Peaky Blinders

« Thomas Shelby dirige un gang notoire de Birmingham, qui se déchaîne férocement dans le monde souterrain.« , raconte la série de six saisons sur Netflix et située en Angleterre en 1919.

+ Anne avec un E

« Une orpheline à l’imagination débridée se retrouve par erreur chez une vieille fille et son frère.« , souligne le synopsis de Netflix sur le série de trois saisons basée sur le classique LM Montgomery.

