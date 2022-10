Des séries mode comme Emily in Paris à regarder avant la troisième saison

Autant il semblait au début que ce n’était pas une série sur laquelle beaucoup pouvaient parier, Émilie à Paris a fini par surprendre le public. Avec Lily Collins Cette fiction est l’une des plus vues sur Netflix et ne cesse de croître. La grande preuve en est que cette année, il y aura une troisième saison et il en a même une quatrième confirmée. Bien sûr, tout indique que le numéro quatre sera le dernier, mais même ainsi, les fans sont enthousiasmés par la bande.

Ceci est dû au fait le 21 décembre prochain Émilie à Paris revient avec beaucoup plus d’émotions, de romances et de défis pour Emily Cooper. Ce personnage, sans aucun doute, a su être un exemple de dépassement de soi et d’amour de soi à travers toutes les saisons. C’est pourquoi, maintenant, les fans attendent un nouveau chemin pour le protagoniste qui, encore une fois, sera joué par Lily Collins. Eh bien, cette fois, il fait face à son plus grand chagrin.

Cependant, la réalité est qu’il reste encore quelques semaines avant le retour de Émilie à Paris, alors avant son arrivée, il y a trois séries qu’il ne faut pas manquer. Surtout, bien sûr, s’ils sont fans de mode et de luxe comme le montre la série Netflix. Celui avec Collins n’est pas le seul à se concentrer sur ce thème. Rencontrez les trois autres qui sont idéales et très similaires à la production.

+ Des séries mode comme Emily in Paris à voir avant la troisième saison

1.Faire la coupe :

Cette production est disponible sur Prime Video et est idéale pour les fans de mode. faire la coupe est une émission de téléréalité de trois saisons qui suit les créateurs de mode à travers toutes les éditions disponibles sur la plateforme.

Synopsis du spoiler : Heidi Klum et Tim Gunn emmènent 12 designers établis de New York à Paris et Tokyo. Ces concurrents rivalisent pour être la prochaine marque de mode mondiale. Pour y parvenir, elles doivent chaque semaine inventer une nouvelle tenue qui se trouve dans la boutique Making the Cut sur Amazon. Le dernier créateur debout reçoit un million de dollars à investir dans sa marque.

2.Le type gras :

C’est peut-être l’un des plus semblables à Émilie à Paris. Avec un total de quatre éditions et une cinquième encore à paraître, cette fiction est disponible sur Netflix. La série suit trois amis qui deviennent un exemple de lutte et d’amélioration. C’est une bande dessinée basée sur la vie de l’ancienne rédactrice en chef de Cosmo, Joanna Coles.

Synopsis du spoiler : Il suit la vie de trois amies de moins de 30 ans qui travaillent pour un magazine appelé Scarlet, au look féministe et réfléchi. C’est une intrigue qui, bien qu’exploitée sur le petit écran, détaille parfaitement comment elles doivent lutter contre l’abus de force de travail et les discriminations dues à leur statut de femme. New York, la ville la plus peuplée des États-Unis, est l’endroit où The Bold Type se déroule et où la vitesse de la vie new-yorkaise est montrée, en particulier pour ces trois amis, nommés Kat, Sutton et Jane, qui donnent la priorité à leur vie et à leur bien-être. être avant toute autre chose.

3. Insatiable :

Aussi disponible sur Netflix, insatiable pas le même sexe que Émilie à Paris, mais il a le même thème : le fanatisme de la mode. Ce strip, qui tourne autour d’une jeune femme, mêle drame, fiction et nombreux meurtres.

Synopsis du spoiler : Insatiable se concentre sur la vie de Patty, une adolescente qui a été victime d’intimidation au point d’être battue. Cet événement a complètement changé sa vie et a fini par l’aider à participer à un concours de beauté pour se venger. Ceci, bien sûr, il y parvient avec l’aide d’un entraîneur malheureux qui ne sait pas avec qui il a vraiment commencé à travailler.

