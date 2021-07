Des séries et des films qui vous feront sourire !

Parfois, vous ne passez pas un bon moment et vous avez besoin de compagnie ou de quelqu’un pour vous aider à faire face aux mauvaises vibrations. En ces temps de pandémie et de confinement, nombreux sont ceux qui souffrent de cette façon. C’est donc une bonne excuse et une occasion pour vous de prendre la télécommande et découvrez ces films et séries faits pour vous remonter le moral et changer l’énergie de la journée.

Notre classement présente un contenu diversifié qui cible différents publics, mais toutes les entrées ont quelque chose en commun : l’humour et les bonnes vibrations. Osez découvrir ce film ou cette série que vous pensez ne pas être pour vous et éclatez de rire. Allez, on n’est pas là pour souffrir !

+ Classement des séries et films pour vous remonter le moral

5. Les Bridgerton

Une série qui reprend des éléments de Une fille bavarde mais avec un décor vintage. Certaines scènes peuvent inclure du drame, mais le contenu est très addictif et facile à regarder. Avec quelques épisodes, vous serez sûrement d’humeur à surmonter et voudrez continuer à profiter du programme. Les histoires d’amour apportent de l’émotion. Disponible en Netflix.







4. Le journal de la princesse

Il raconte l’histoire d’une jeune femme qui découvrez que vous faites partie de la royauté européenne et doit passer par une transformation majeure selon leurs nouvelles obligations. Sa grand-mère l’aide à passer d’une adolescente bâclée à une vraie princesse. Avec les talentueuses Anne Hathaway et Julie Andrews. Trouvez-le dans Disney+.







3. Spider-Man : un nouvel univers

Spidey a la capacité de vous faire rire et passer un bon moment. Dans ce cas il y a plusieurs Homme araignée, donc les bonnes vibrations se multiplient. L’épisode d’animation primé de 2018 est un exemple de tout le bien que le personnage a à offrir à ses fans et pour cette raison, il a été très bien reçu par la critique et le grand public. Regardez-la sur Netflix.







2. La chose la plus douce

Il raconte l’histoire de trois amis qui cherchent l’amour. Ou plutôt la compagnie masculine. Avec Cameron Diaz, Christina Applegate et Selma Blair. L’humour est très bien travaillé et parvient à faire rire le spectateur les uns après les autres. Attentif aux scènes inoubliables du film qui n’a pas peur de « marcher sur la corniche ». Disponible en HBO ou Movistar +.







1. Amis : La Réunion

La rencontre de Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Joey et Chandler Celui dont le monde entier a parlé est l’excuse parfaite pour rire et s’exciter. Revisitez des moments uniques de la sitcom par excellence qui a conquis la planète avec des personnages adorables et authentiques qui ont pris le dessus sur vos rires. Épingle de sûreté! Vous pouvez le voir dans HBO Max.