Des secrets cachés révélés dans des images microscopiques d’objets anciens

Des vues très agrandies d’artefacts archéologiques montrent leur extraordinaire beauté cachée et révèlent des indices intrigants sur la façon dont ils ont été fabriqués et utilisés il y a longtemps.

Par exemple, un textile persan du XVIIe siècle contient des fibres de fil de soie enveloppées individuellement de fines bandes de métal. Et la microstructure d’une aiguille de Chypre conserve le toucher de la personne qui l’a façonnée, dans les traces de corrosion sombre qui ont émergé lors de la rotation et du martelage de l’aiguille.

Ces images archéologiques agrandies, ainsi que d’autres, sont présentées dans une nouvelle exposition intitulée « Beauté invisible: l’art de la science archéologique », qui ouvrira ses portes au Penn Museum de Philadelphie le 16 janvier.

Dans une autre image frappante, un peu de basalte scintille dans une tuile de toit en céramique de Gordion, un site en Turquie qui était habité depuis au moins 2300 avant JC, au début de l’âge du bronze (la tuile date de la première moitié du VIe siècle avant JC) . Le basalte, une roche volcanique, semble terne et noire à l’œil nu. Mais lorsqu’elle est vue en lumière polarisée au microscope, elle scintille de couleurs vives.

Des inclusions telles que le basalte dans une tuile de toit peuvent indiquer aux archéologues si la tuile a été fabriquée localement ou importée, et cette information peut les aider à reconstituer des routes commerciales historiques et des réseaux d’échange, a déclaré Marie-Claude Boileau, co-commissaire de l’exposition et directrice de le Centre d’analyse des matériaux archéologiques du Penn Museum (CAMM).

L’image est époustouflante non seulement à cause des cristaux saturés de couleurs, mais aussi pour l’histoire qu’elle raconte, a-t-elle déclaré à 45Secondes.fr.

« Nous essayons également de comprendre la technologie de ceux qui ont fabriqué ces carreaux – comment ils ont mélangé les argiles et comment ils ont ajouté tout type d’inclusions, y compris ces morceaux de basalte », a-t-elle déclaré. Toutes les images de l’exposition ont été réalisées au CAMM, la plupart d’entre elles étant réalisées par des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.

L’analyse des taches de couleur claire sur une perle d’or du manteau de la reine Puabi d’Ur aide les chercheurs à retracer l’origine géologique de l’or. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation du Penn Museum)

Depuis le invention du microscope au XVIe siècle, les scientifiques ont utilisé le grossissement et la lumière pour observer des organismes et des structures trop petits pour être vus à l’œil nu. Aujourd’hui, des microscopes modernes de grande puissance offrent un aperçu de mondes que les chercheurs d’il y a des siècles ne pouvaient que rêver de voir, tels que une puce d’eau qui accouche , vaisseaux entourant le cerveau d’un poisson zèbre juvénile et même images de cellules vivantes individuelles en 3D.

Découvertes de momies anciennes , villes perdues depuis longtemps , des outils, des bijoux et d’autres objets aident les experts à reconstituer le passé de l’humanité, et les technologies d’imagerie permettent aux scientifiques de mener des enquêtes non invasives qui n’endommagent pas les matériaux délicats. Avec la microscopie, Rayons X , radiométrie magnétique, et infrarouge et lumière ultraviolette , les scientifiques peuvent accéder à des preuves dissimulées sur les sociétés anciennes.

«Les gens ont vraiment l’habitude de voir des archéologues sur le terrain faire les fouilles; nous voulions vraiment montrer l’échelle d’analyse que nous pouvons faire», a déclaré Boileau. « Même à partir du plus petit morceau d’artefact ou de spécimen, nous obtenons beaucoup d’informations sur le passé. »

