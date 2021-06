Des scientifiques transforment les déchets plastiques en arôme vanille

À l’avenir, votre glace à la vanille sera peut-être fabriquée à partir de bouteilles en plastique. Les scientifiques ont trouvé un moyen de convertir les déchets plastiques en arôme vanille avec des bactéries génétiquement modifiées, selon une nouvelle étude.

La vanilline, le composé qui porte la majeure partie de l’odeur et du goût de la vanille, peut être extraite naturellement des gousses de vanille ou fabriquée de manière synthétique. Environ 85 % de la vanilline est actuellement fabriquée à partir de produits chimiques issus de combustibles fossiles, selon The Guardian .

La vanilline se trouve dans une grande variété de produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, de nettoyage et herbicides, et la demande « augmente rapidement », ont écrit les auteurs dans l’étude. En 2018, la demande mondiale de vanilline était d’environ 40 800 tonnes (37 000 tonnes métriques), et elle devrait atteindre 65 000 tonnes (59 000 tonnes métriques) d’ici 2025, selon l’étude publiée le 10 juin dans la revue. Chimie verte .

La demande de vanilline « dépasse de loin » l’offre de gousse de vanille, les scientifiques ont donc eu recours à la production synthétique de vanilline. Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode pour convertir les déchets plastiques en vanilline, afin à la fois de fournir de la vanilline et de réduire la pollution plastique.

Des études antérieures ont montré comment décomposer les bouteilles en plastique fabriquées à partir de polyéthylène téréphtalate en sa sous-unité de base, connue sous le nom d’acide téréphtalique. Dans la nouvelle étude, deux chercheurs de l’Université d’Édimbourg en Écosse ont génétiquement modifié E. coli bactéries pour convertir l’acide téréphtalique en vanilline. L’acide téréphtalique et la vanilline ont des compositions chimiques très similaires et les bactéries modifiées n’ont besoin que d’apporter des modifications mineures au nombre d’hydrogènes et d’oxygènes liés au même squelette carboné.

Les chercheurs ont mélangé leurs bactéries génétiquement modifiées avec de l’acide téréphtalique et les ont maintenues à 98,6 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius) pendant une journée, selon The Guardian. Environ 79 % de l’acide téréphtalique s’est ensuite transformé en vanilline.

« La crise mondiale des déchets plastiques est désormais reconnue comme l’un des problèmes environnementaux les plus urgents auxquels notre planète est confrontée », ont écrit les auteurs dans l’étude. Environ 1 million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde, et seulement 14% sont recyclées, selon The Guardian. Ceux qui sont recyclés ne peuvent être transformés qu’en fibres pour vêtements ou tapis.

« Notre travail remet en question la perception que le plastique est un déchet problématique et démontre plutôt son utilisation en tant que nouvelle ressource de carbone à partir de laquelle des produits de grande valeur peuvent être fabriqués », co-auteur Stephen Wallace, maître de conférences en biotechnologie à l’Université d’Édimbourg, a déclaré au Guardian.

Maintenant, les auteurs de l’étude espèrent améliorer encore les bactéries pour pouvoir convertir encore plus d’acide téréphtalique en vanilline.

