Des scientifiques transforment des déchets nucléaires en batteries « au diamant » qui peuvent durer mille ans

Même s’il produit des quantités massives de déchets radioactifs dangereux qui sont incroyablement difficiles à traiter et à éliminer, Pouvoir nucléaire est considérée comme une source d’énergie propre, simplement parce qu’elle a zéro émission de dioxyde de carbone. Maintenant, un groupe de scientifiques a trouver éventuellement une solution pour traiter les déchets nucléaires, cela pourrait très bien changer la technologie des batteries, telle que nous la connaissons aujourd’hui.

En 2016, un groupe de chercheurs, physiciens et chimistes de l’Université de Bristol, a commencé à travailler sur ce qui allait être connu sous le nom de batteries au diamant radioactif. L’invention qu’ils ont inventée a été présentée comme un dispositif bêtavoltaïque, ce qui signifie qu’il est alimenté par la désintégration bêta des déchets nucléaires.

La désintégration bêta est un type de désintégration radioactive qui se produit lorsque le noyau d’un atome contient un excès de particules et en libère certaines pour obtenir un rapport plus stable entre les protons et les neutrons. Cela produit une sorte de rayonnement ionisant appelé rayonnement bêta, qui implique beaucoup d’électrons ou de positrons à haute vitesse et à haute énergie appelés particules bêta.

Une cellule bêtavoltaïque typique est constituée de fines couches de matière radioactive placées entre des semi-conducteurs. Au fur et à mesure que la matière nucléaire se désintègre, elle émet des particules bêta qui libèrent des électrons dans le semi-conducteur, créant un courant électrique. Cependant, la densité de puissance de la source radioactive est d’autant plus faible qu’elle est éloignée du semi-conducteur. Cela signifie que les batteries nucléaires sont beaucoup moins efficaces que les autres types de batteries. C’est là qu’intervient le diamant polycristallin (PCD).

Les batteries radioactives sont fabriquées par un processus appelé dépôt chimique en phase vapeur, qui est largement utilisé pour la fabrication de diamants artificiels. Les chercheurs ont modifié le processus de croissance des diamants radioactifs en utilisant du méthane radioactif contenant l’isotope radioactif Carbone-14, qui se trouve sur les blocs de graphite des réacteurs irradiés. Ces diamants peuvent agir à la fois comme source radioactive et comme semi-conducteur.

Lorsqu’il est exposé au rayonnement bêta, vous obtenez une batterie longue durée qui n’a pas besoin d’être rechargée. Les déchets nucléaires à l’intérieur l’alimentent encore et encore, lui permettant de se recharger pendant des siècles, avec très peu ou pas de dégradation mesurable sur des centaines d’années. Théoriquement parlant, une seule batterie peut être utilisée pendant plus de mille ans, sans avoir à être remplacée ou rechargée.

Au moment d’écrire cet article, la batterie est un prototype fonctionnel, qui ne peut pas être utilisé dans des applications courantes telles que les ordinateurs portables ou les téléphones portables. Parce que la puissance qu’il fournit est très faible, son application est limitée aux petits appareils qui ne consomment pas trop d’énergie. Afin de la rendre implémentable à grande échelle commerciale, les chercheurs travaillent sur une technologie qui leur permettrait de développer et pérenniser l’invention.

Arkenlight, une entreprise anglaise qui commercialise la batterie au diamant radioactif de Bristol, prévoit de commercialiser son premier produit, une micro-batterie pour stimulateurs cardiaques et capteurs, à la fin de 2023.

