Des scientifiques tombent accidentellement sur une vie enterrée à 3000 pieds sous la glace en Antarctique

17 févr.2021 17:03:20 IST

Un groupe de scientifiques du British Antarctic Survey (BAS) a découvert la vie sous une couche de glace flottante en Antarctique. Cette découverte remet en question l’idée prédominante que la vie ne pourrait pas exister dans des situations aussi extrêmes. L’équipe est tombée sur ces signes de vie sur la banquise Filchner-Ronne au sud-est de la mer de Weddell en Antarctique. Menant une étude exploratoire, ces experts marins avaient foré 900 m (2 860 pieds) de glace pour tomber sur les éponges et d’autres êtres non découverts.

Avec des températures inférieures à -2,2 degrés C et dans l’obscurité totale, trouver la vie est toujours excitant et inattendu. Selon le BAS déclaration. des études antérieures ont trouvé des signes de vie tels que de petits charognards, des poissons, des vers, des méduses ou du krill, mais «les organismes filtreurs – qui dépendent d’un approvisionnement en nourriture par le haut – devraient être parmi les premiers à disparaître sous la glace».

Le Dr James Smith, géologue au BAS, faisait partie de l’équipe de forage, a déclaré: «Nous nous attendions à récupérer une carotte de sédiments sous la plate-forme de glace, alors cela a été un peu surprenant lorsque nous avons heurté le rocher et vu du vidéo montrant qu’il y avait des animaux qui y vivaient. »

Les chercheurs doivent maintenant découvrir comment ces êtres vivants se soutiennent et cela sera possible une fois qu’ils seront en mesure de collecter des échantillons et de les étudier en profondeur.

Découverte accidentelle de la vie extrême! Loin sous les tablettes de glace du #Antarctique, il y a plus de vie que prévu: https://t.co/atdkiv1GrA Biologiste marin BAS Dr Huw Griffiths @griffiths_huw explique … pic.twitter.com/Z6OUw4oQNs – British Antarctic Survey (@BAS_News) 15 février 2021

« Briser toutes les règles: la première communauté benthique sessile à substrat dur enregistrée loin sous une plate-forme de glace antarctique » – Huw J.Griffiths, Paul Anker, Katrin Linse, Jamie Maxwell, Alexandra L.Post, Craig Stevens, Slawek Tulaczyk & James A. Smith: https://t.co/qoWpSa4ME0 pic.twitter.com/ZXpMkN1iO8 – British Antarctic Survey (@BAS_News) 15 février 2021

«Cette découverte est l’un de ces heureux accidents qui pousse les idées dans une direction différente et nous montre que la vie marine antarctique est incroyablement spéciale et étonnamment adaptée à un monde gelé», a déclaré le Dr Huw Griffiths de British Antarctic Survey, biogéographe et auteur principal du étudier.

Il a ajouté que cette découverte soulève plus de questions que de réponses car, comme nous savons maintenant que la vie peut exister dans de telles conditions, nous devons savoir comment elle a évolué, sa chaîne alimentaire et d’autres questions connexes.

Les résultats de l’étude ont été publié dans le journal Frontières en sciences marines.

.

