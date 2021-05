Des scientifiques suivent une pluie de météores jusqu’à une comète inhabituelle vue tous les 4000 ans

Les pluies de météorites sont le résultat éblouissant de l’accumulation de débris cométaires le long des sentiers bien usés à travers système solaire , puis brûle dans l’atmosphère terrestre alors que notre planète traverse cette traînée de poussière.

Il est difficile d’appeler un chemin usé quand quelque chose ne passe qu’une fois tous les 3967 ans. Mais il s’avère que ce type de comète à longue période peut toujours être lié à une pluie de météores spécifique, comme l’ont fait les scientifiques. Comète C / 2002 Y1 Juels-Holvorcem et la douche UY Lyncids. La recherche qui a connecté la boule de glace longue distance et la douche triple le nombre d’affichages célestes que les scientifiques ont liés à des comètes spécifiques qui mettent plus de 250 ans à orbiter autour du soleil.

«Jusqu’à récemment, nous ne savions que cinq comètes de longue période étaient les corps parents de l’une de nos pluies de météores», Peter Jenniskens, météorologue astronome à l’Institut SETI et auteur principal de la nouvelle recherche, dit dans un communiqué . « Mais maintenant, nous en avons identifié neuf autres, et peut-être jusqu’à 15. »

En rapport: Comment voir les meilleures pluies de météores de 2021

Pour une certaine perspective, la comète C / 2002 Y1 Juels-Holvorcem a récemment fait une approche rapprochée du soleil en 2003 – ce qui signifie que sa dernière visite de ce type remontait à environ 2000 ans avant JC, lorsque les grandes pyramides égyptiennes n’avaient que quelques centaines d’années, et la suivante le passage du soleil ne se produira que vers l’an 6000.

En règle générale, une orbite plus courte signifie qu’une comète retrace son chemin plus régulièrement, dispersant plus de gravats qui peuvent devenir plus «d’étoiles filantes» lorsque la Terre laboure les débris. Cela signifie qu’il est difficile pour les observateurs du ciel de remarquer pluies de météores causée par des comètes dont les orbites dépassent environ 250 ans.

La comète de longue période la plus connue qui déclenche une pluie de météores est la comète C / 1861 G1 Thatcher, qui provoque le Pluie de météores Lyrid . Les averses d’autres comètes à longue période sont moins dramatiques, même celles que les scientifiques avaient précédemment identifiées, comme les Aurigids (débris de C / 1911 N1 Kiess) et les Leonis Minorids (de C / 1739 K1 Zanotti).

Les scientifiques à l’origine de la nouvelle étude voulaient trouver d’autres connexions de ce type, ils se sont donc tournés vers un programme appelé Cameras for Allsky Meteor Surveillance (CAMS), qui comprend des stations d’observation aux États-Unis et dans le monde entier, y compris en Nouvelle-Zélande, en Namibie et au Chili. et les Émirats arabes unis – des réseaux totalisant plus de 500 caméras individuelles au total, tous surveillant les météores.

« Ce sont les étoiles filantes que vous voyez à l’œil nu », a déclaré Jenniskens. « En traçant leur direction d’approche, ces cartes montrent le ciel et l’univers qui nous entourent sous un jour très différent. »

En rapport: Des photos étonnantes de la comète NEOWISE depuis la Terre et l’espace

En regardant des quantités aussi énormes d’observations de météores, les scientifiques peuvent identifier des pluies de météores subtiles en ne suivant que quelques étoiles filantes vers des points d’origine similaires dans le ciel, appelés radiants. Les astronomes ont donc combiné cette analyse d’une décennie d’observations avec la base de données de la NASA sur les comètes et leurs orbites.

Les scientifiques ont trouvé au moins neuf nouvelles correspondances entre des pluies de météores et des comètes de longue période, et ont identifié six autres correspondances potentielles. La recherche traque les comètes responsables des pluies de météores ésotériques, comme les Virginids sigma de décembre et les Pégasides de juillet, causées respectivement par des débris de C / 1846 J1 Brorsen et C / 1979 Y1 Bradfield.

La plupart des comètes étudiées passent devant le soleil tous les 400 à 800 ans environ, un calendrier tout à fait respectable. Trois comètes ont rejoint Juels-Holvorcem est un peu une valeur aberrante avec des orbites de plus de 1000 ans. Les scientifiques ont lié quelques autres comètes de longue période à des pluies de météores spécifiques, mais ne peuvent pas tout à fait déterminer leurs périodes orbitales.

Parmi les pluies de météores étudiées, les chercheurs ont remarqué une tendance intrigante: les affichages de comètes de longue période ont tendance à durer plusieurs jours et le radiant semble se déplacer comme une tache sur le ciel. Les scientifiques de la nouvelle recherche pensent que l’effet peut être causé par le déplacement de l’orbite d’une comète entre les boucles, de sorte que les champs de gravats ne s’alignent pas aussi proprement que pour les comètes de courte période.

« Cela a été une surprise pour moi », a déclaré Jenniskens. « Cela signifie probablement que ces comètes sont retournées au système solaire plusieurs fois dans le passé, alors que leurs orbites changeaient progressivement au fil du temps. »

La recherche est décrite dans un document qui sera publié cet automne par la revue Icarus.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou fo