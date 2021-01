Des scientifiques suisses annoncent une percée dans le mystère soviétique vieux de 60 ans, affirmant que les skieurs du col Dyatlov ont causé la mort dans une avalanche

L’incident du col Dyatlov, au cours duquel un groupe de jeunes skieurs expérimentés a péri en 1959, a inspiré une génération de cyber-détectives, de livres et même d’un film d’horreur.

Pendant six décennies, des détectives amateurs et des analystes des médias ont spéculé sur la mort de neuf jeunes randonneurs dans des circonstances mystérieuses à flanc de montagne dans une région russe éloignée. Maintenant, cependant, dans ce qui peut résoudre l’énigme vieille d’un demi-siècle, une équipe de chercheurs suisses affirme qu’elle a résolu la question de longue date de savoir comment ils ont rencontré leur fin macabre.

Les victimes, des étudiants de l’Institut polytechnique de l’Oural, avaient marché pendant des jours avant de s’installer à des températures glaciales sur la soi-disant Montagne des Morts. Ils ne sont pas revenus.

Au cours des mois suivants, les corps du groupe ont été découverts par des sauveteurs dans divers états de déshabillage. Certains seraient morts d’hypothermie, tandis que d’autres avaient des blessures physiques telles que des fractures. Une femme, Lyudmila Dubinina, 20 ans, a été retrouvée avec sa langue et une grande partie de son visage manquant. Leur tente avait été ouverte de l’intérieur, comme s’ils avaient été forcés de fuir, et un certain nombre de cadavres ont été retrouvés à des distances importantes de leur campement.

Peu de temps après l’incident, des rapports inquiétants ont révélé que la peau et les cheveux des victimes avaient été décolorés en orange, ce qui a conduit certains à se demander si les tests d’armes radiologiques étaient en cause. D’autres ont suggéré qu’un vol commis par des membres de la tribu mansi locale avait violemment mal tourné, mais que l’argent des étudiants, l’alcool et d’autres objets de valeur n’avaient pas été touchés. Les autorités soviétiques ont dit seulement que « Une force naturelle irrésistible » avait coûté la vie aux randonneurs.

Les scientifiques suisses disent qu’ils peuvent apporter un nouvel éclairage sur la façon dont le groupe a rencontré sa fin macabre. Johan Gaume, du laboratoire suisse de simulation de neige et d’avalanche, et Alexander Puzrin, de l’Institut de géotechnique de Zurich, ont construit une simulation informatique des conditions qui ont précédé la mort des skieurs.

Dans un rapport publié dans le journal académique Communications: Earth & Environment, l’équipe affirme que leur modèle prouve que les campeurs auraient pu provoquer une avalanche qui a enterré leur tente en coupant dans une dalle de neige dense pour se protéger des vents violents.

L’effondrement qui en a résulté, selon les scientifiques, les aurait forcés à se frayer un chemin hors de la toile et à s’échapper vers une forêt voisine. Sans vêtements chauds et à des températures d’environ -25 degrés Celsius (-13 degrés Fahrenheit), ce qui s’est passé ensuite était inévitable.

L’incident a captivé l’imagination pendant des décennies, échappant aux enquêteurs russes et aux commentateurs modernes. Diverses théories existent, toutes non prouvées, selon lesquelles le groupe a échoué aux tests de l’armée de l’air soviétique dans la région éloignée, errant peut-être dans un site de largage de parachute. D’autres encore blâment les forces spéciales, un complot de la CIA ou les ovnis. Un film d’horreur de 2013, « Devil’s Pass », basé sur l’incident, s’est concentré sur un groupe d’étudiants américains qui sont partis enquêter sur le site des morts pour être terrorisés en téléportant des mutants vivant dans un bunker à l’intérieur de la montagne.

L’agence sœur de RT, Ruptly, a rassemblé toutes les preuves disponibles, y compris des photographies et des notes d’autopsie, dans un dossier dans le cadre des efforts visant à mieux comprendre les derniers moments du groupe. C’est une montre incontournable.

