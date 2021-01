Des scientifiques ont organisé des «  matchs de gladiateurs  » de mantes pour voir pourquoi certains hommes gardent la tête après un rapport sexuel

Les mantes femelles sont connues pour le cannibalisme sexuel, avalant les mâles avant, pendant ou après l’heure du tango. Mais contrairement aux autres mantes mâles, la mante springbok mâle échappe parfois au cannibalisme en luttant violemment et même en blessant gravement la femelle lors des accouplements.

Dans une nouvelle étude, les mâles springboks qui se sont battus avec des femelles ont parfois échappé à devenir une collation; s’ils épinglaient la femelle, ils étaient plus susceptibles de s’accoupler et de survivre à la rencontre. En revanche, les mantes femmes qui ont remporté le match de lutte ont toujours cannibalisé le mâle, ont découvert les chercheurs.

« Le sexe est rarement une affaire harmonieuse », a déclaré le chercheur principal de l’étude Nathan Burke, chercheur en sciences biologiques à l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, dans un courrier électronique. « Pour les mantes religieuses, c’est un jeu de roulette russe. Dans la mante springbok, les mâles ont trouvé un moyen de vaincre les probabilités et de sécuriser les accouplements face à l’annihilation cannibale. »

La mante springbok (Miomantis caffra) a été accidentellement introduite en Nouvelle-Zélande depuis l’Afrique du Sud il y a plus de 40 ans, et l’espèce est maintenant une résidente commune dans les jardins là-bas, a déclaré Burke. Alors que les mantes sont connues pour le cannibalisme sexuel – la mante religieuse (Tenodera sinensis) s’engage dans cette activité sanglante en jusqu’à 28% de rencontres naturelles – la mante springbok femelle est une vedette, avec plus de 60% des rencontres sexuelles conduisant à des mâles dévorés, a-t-il déclaré.

De plus, le cannibalisme chez les mantes springbok se produit presque toujours avant l’accouplement, ce qui donne aux femelles une multitude de nutriments utiles à la reproduction. Nourrir les mâles avant la procréation n’est pas un problème pour les mantes springbok femelles – elles peuvent produire une progéniture asexuée à partir d’œufs non fécondés dans un processus connu sous le nom de parthénogenèse, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

« Alors, comment les mâles transmettent-ils leurs gènes alors que les femelles sont si déterminées à les manger? » Se demanda Burke. « C’était le puzzle que je voulais résoudre. » À l’aide d’un filet à papillons, il a collecté 104 mantes dans les jardins et parcs locaux d’Auckland. Ensuite, il les a divisés en 52 paires homme-femme et les a observées dans un laboratoire.

Sur les 52 paires, 29 (56%) des hommes ont entamé un contact avec la femelle au cours des 12 premières heures du «rendez-vous à l’aveugle» en laboratoire. Ces mâles n’étaient pas timides à ce sujet – ils ont sauté sur les femelles tout en battant rapidement leurs ailes. Sur les 29 contacts, 26 (90%) se sont transformés en luttes courtes (en moyenne 12,7 secondes) mais violentes, les femelles ripostant agressivement. Les femmes ont remporté plus d’un tiers de ces 26 matchs de lutte, bloquant et cannibalisant les hommes dans neuf (35%) des cas.

«Lorsque les hommes et les femmes sont jumelés, j’ai constaté que les hommes engagent les femmes dans des matchs de lutte violents où chaque sexe essaie d’être le premier à se coincer l’autre avec ses pattes antérieures ressemblant à des rapaces», a déclaré Burke. « Les femelles qui gagnent la lutte finissent toujours par manger le mâle. Mais les mâles qui gagnent sont beaucoup plus susceptibles de s’accoupler à la place. »

Sur les 26 luttes, deux (7%) se sont terminées sans vainqueur de lutte, avec un mâle accouplé et survivant et l’autre mâle survivant (sans accouplement). Pendant ce temps, les hommes ont réussi à épingler des femelles dans 15 (58%) des luttes, et parmi celles-ci, 67% se sont accouplées (dont la moitié ont été cannibalisées), 13% ont été cannibalisées sans accouplement et 20% ne se sont pas accouplées ou ne se sont pas cannibalisées. En tout, les hommes qui ont gagné la bataille « ont réduit l’incidence du cannibalisme de 78% par rapport aux hommes qui ont perdu », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Ces victoires d’accouplement étaient, à l’occasion, vicieuses. « Les mâles qui gagnent des combats de lutte poignardent parfois les femelles avec leurs griffes en forme de poignard qu’ils utilisent habituellement pour attraper des proies », a déclaré Burke. « Ces coups de couteau peuvent être assez graves, ce qui fait que les femmes perdent beaucoup de [hemolymph]/ sang. « Aucun des hommes qui ont blessé des femmes lors d’un match de lutte n’a été cannibalisé, a-t-il noté.

Quatre des femmes qui ont perdu la lutte ont subi des blessures visibles. Cependant, on ne sait pas si ces blessures ont raccourci la durée de vie de la femme; des recherches supplémentaires sont nécessaires pour enquêter sur cette question, a déclaré Burke.

Alors, la lutte initiée par les hommes fonctionne-t-elle? Les preuves suggèrent que c’est le cas; lorsque les mâles ont gagné le combat, le résultat le plus fréquent était l’accouplement, ont constaté les chercheurs. « Nous pensons que la raison pour laquelle les hommes ont développé des comportements de lutte nuisibles est à cause de l’énorme menace que représentent les femmes », a déclaré Burke. « Les mâles doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour éviter d’être mangés, sinon ils ne réussiront pas à engendrer de progéniture. Et lutter contre l’agression féminine, même si cela cause de terribles blessures, semble être une tactique très efficace. »

L’étude est la première à montrer qu’un comportement coercitif, même s’il entraîne des blessures, réduit directement le risque de cannibalisme. C’est également le premier exemple documenté d’accouplement coercitif chez les mantes, ont déclaré les chercheurs.

L’étude a été publiée en ligne mercredi 20 janvier dans la revue Lettres de biologie .

