Des scientifiques ont développé des conduits lacrymaux humains dans un laboratoire et leur ont appris à pleurer

Les glandes lacrymales humaines désincarnées, cultivées dans des boîtes de Pétri dans un laboratoire aux Pays-Bas, ont la capacité de pleurer – et les scientifiques qui les ont créées les ont déjà greffées dans les yeux de souris vivantes.

La série d’expériences, détaillée dans une nouvelle étude publiée en ligne le 16 mars dans la revue Cellule souche cellulaire , pourrait représenter une avancée majeure dans la science du traitement de la sécheresse oculaire – une affection qui touche environ 5% des adultes dans le monde et peut conduire à la cécité dans les cas graves.

Les parties du corps des boîtes de Pétri sont devenues plus courantes dans les expériences de laboratoire, mais elles sont souvent beaucoup plus petites et plus simples que leurs homologues naturels. Les «minibrains», par exemple, sont des organoïdes lisses, de la taille d’un pois et inconscients qui ne ressemblent que vaguement aux organes d’origine, 45Secondes.fr a signalé . Les glandes lacrymales des boîtes de Pétri, cependant, étaient assez proches de la réalité, selon Marie Bannier-Hélaouët, co-auteur principal de l’étude et chercheuse à l’Institut Hubrecht d’Utrecht, aux Pays-Bas.

En rapport: 11 parties du corps cultivées en laboratoire

Les glandes lacrymales humaines, a déclaré Bannier-Hélaouët à 45Secondes.fr, ont deux composants: les cellules acineuses et les cellules canalaires.

«Les deux peuvent faire des larmes, mais les cellules canalaires ont une fonction supplémentaire: elles agissent comme un canal pour amener les larmes à la surface des yeux. [lab-made] Les organoïdes ressemblent à ce canal « , a-t-elle déclaré. » La différence est que, comme dans le plat il n’y a pas d’oeil pour amener les larmes, les organoïdes ressemblent à un canal avec des impasses. Ce sont des ballons. «

Ces ballons sont de taille similaire à ce que vous trouverez chez un humain, atteignant environ un 50e de pouce (un demi-millimètre) de large.

Les chercheurs ont divisé l’étude en trois expériences. Dans le premier, ils ont fait pousser des glandes lacrymales humaines dans des boîtes de Pétri et les ont amenés à produire des larmes.

Cultiver les organoïdes était une chose, a déclaré Bannier-Hélaouët. Les faire pleurer en était une autre, car cela implique des substances chimiques cérébrales appelées neurotransmetteurs.

« Élaborer le cocktail parfait [of neurotransmitters] faire pleurer les organoïdes était la partie la plus difficile. Cela m’a pris environ trois ou quatre mois et environ sept à dix essais », a-t-elle déclaré.« Ce qui est frappant, c’est que ce cocktail final contient très peu d’ingrédients. L’un d’eux est simplement une molécule antioxydante. «

Une fois le cocktail perfectionné, les chercheurs ont observé les glandes gonflées de larmes qui n’avaient nulle part où aller.

Ensuite, ils ont implanté certaines de ces glandes fabriquées en laboratoire dans les canaux lacrymaux de souris vivantes. Ils ont découvert que les cellules humaines implantées pouvaient encore produire des larmes, mais ne les ont pas libérées dans les conduits comme le feraient des glandes normales. Finalement, dit-elle, il sera important de comprendre comment faire agir normalement les glandes dans les canaux lacrymaux vivants.

«Nous avons déjà des idées sur la façon de procéder», a déclaré Bannier-Hélaouët.

Dans la dernière partie de l’étude, les chercheurs se sont concentrés sur l’identification de l’origine d’une forme de sécheresse oculaire chronique connue sous le nom de syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune qui provoque également une sécheresse de la bouche.

Dans des boîtes de Pétri, les chercheurs ont développé des glandes lacrymales de souris qui avaient été modifiées avec la technologie d’édition de gènes pour ne pas exprimer un gène connu sous le nom de Pax6. Les chercheurs avaient déjà établi que les personnes souffrant de sécheresse oculaire manquent souvent de Pax6 dans leurs tissus oculaires et que le gène joue un rôle important dans le développement des yeux. Leur expérience a montré que les organoïdes de souris modifiés pour manquer de Pax6 produisaient moins de larmes, renforçant l’idée que le gène est lié au problème médical.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.