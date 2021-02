Des scientifiques japonais vont étudier des échantillons d’astéroïdes Ryugu pour trouver une source de chaleur, des indices de vie sur Terre

05 févr.2021 14:11:07 IST

Les experts spatiaux japonais ont déclaré jeudi qu’ils examineraient des échantillons de sol rapportés d’un astéroïde éloigné dans le but de trouver la source de chaleur qui a altéré le corps céleste, dans leur recherche d’indices sur l’origine du système solaire et la vie sur Terre. Des scientifiques de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ont déclaré avoir effectué un examen préliminaire de 5,4 grammes (0,19 once) de sol, bien plus que l’échantillon minimum de 0,1 gramme qu’ils espéraient, que le vaisseau spatial Hayabusa2 a ramené en décembre de l’astéroïde Ryugu, à plus de 300 millions de kilomètres (190 millions de miles) de la Terre.

Environ 3 grammes (0,1 once) de granules noirs proviennent de la surface de Ryugu et ont été rassemblés lorsque Hayabusa2 a atterri sur l’astéroïde en avril 2019. Environ 2 grammes de fragments plus gros, jusqu’à environ 1 centimètre (0,4 pouce), ont été obtenus sous la surface dans un cratère fait par Hayabusa2 lors de son deuxième atterrissage trois mois plus tard.

Sur la base d’une analyse spectrophotométrique proche infrarouge des données transmises par Hayabusa2, les scientifiques de JAXA ont découvert que l’astéroïde était exposé à des températures extrêmement élevées à la fois à sa surface et sous terre, probablement causées par une source interne de chaleur ou des collisions planétaires plutôt que par la chaleur du soleil.

Kohei Kitazato, un scientifique planétaire de l’Université d’Aizu travaillant avec JAXA, a déclaré que son équipe avait trouvé des indications de chaleur dépassant 300 degrés Celsius (572 degrés Fahrenheit) à la fois sur la surface de l’astéroïde et sous terre.

Il a déclaré que le sol souterrain n’atteindrait pas cette température à la seule chaleur du soleil, suggérant que la chaleur radiative interne ou les collisions planétaires affectaient Ryugu alors qu’il faisait encore partie d’un corps parent il y a des milliards d’années, provoquant l’évaporation de son eau. Son étude antérieure, menée conjointement avec des universitaires de l’Université Brown et plus de 30 autres institutions, a été publiée dans le magazine Astronomie de la nature le mois dernier.

JAXA poursuit un examen initial des échantillons d’astéroïdes avant des études plus complètes l’année prochaine. Les scientifiques examineront également d’éventuelles traces de matière organique dans l’espoir de fournir un aperçu des origines du système solaire et de la vie sur Terre. Suite à des études au Japon, certains des échantillons seront partagés avec la NASA et d’autres agences spatiales internationales pour des recherches supplémentaires.

Hayabusa2 poursuit une expédition de 11 ans vers un autre astéroïde petit et éloigné, 1998KY26, pour étudier les défenses possibles contre les météorites qui pourraient voler vers la Terre, tout en effectuant divers tests qui pourraient être utilisés dans de futures missions spatiales japonaises, y compris son échantillon MMX 2024 prévu. -mission de retour d’une des lunes martiennes.

.

