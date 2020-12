Des scientifiques japonais ont un premier aperçu de la capsule de retour d’échantillons d’astéroïdes Hayabusa2

Il est confirmé qu’un grand nombre de particules se trouve dans la «chambre d’échantillonnage A» à l’intérieur de la capsule collectée (~ 11: 10 JST le 15/12). On pense que c’est l’exemple du premier touché sur Ryugu. La photo semble brune, mais notre équipe dit «noir»! Le retour d’échantillons est un franc succès! pic.twitter.com/34vIx17zOX15 décembre 2020

Les scientifiques japonais ont eu leur premier regard à l’intérieur de la capsule échantillon du Vaisseau spatial Hayabusa2 , et même le premier regard est prometteur.

Le vaisseau spatial Hayabusa2 lancé en 2014, à destination d’un astéroïde géocroiseur appelé Ryugu . La mission est arrivée à Ryugu en 2018 et a passé environ un an et demi à observer et à échantillonner l’astéroïde avant de partir l’année dernière pour déposer sa capsule échantillon dans l’atmosphère terrestre. Le 5 décembre, cette capsule a atterri dans la zone interdite de Woomera en Australie; des scientifiques de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), qui dirige la mission, ont ensuite transporté la capsule au Japon.

Lundi (14 décembre), le personnel de la mission a eu son premier regard à l’intérieur de la capsule. « Nous avons confirmé que des grains noirs que l’on pensait être de Ryugu étaient à l’intérieur », des représentants de la mission écrit sur Twitter . « C’est à l’extérieur des chambres principales, et probablement des particules attachées à l’entrée du receveur d’échantillons. »

Le conteneur d’échantillons à l’intérieur de la capsule de rentrée a été ouvert le 14 décembre, et nous avons confirmé que des grains noirs supposés provenir de Ryugu étaient à l’intérieur. C’est à l’extérieur des chambres principales, et probablement des particules attachées à l’entrée du receveur d’échantillon. (Version anglaise disponible demain) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h14 décembre 2020

Les scientifiques ont par la suite ouvert l’une des trois chambres d’échantillonnage et confirmé qu’elle contenait une bonne quantité de poussière d’astéroïde. Ces chambres renferment les vrais trésors: c’est là que le vaisseau spatial Hayabusa2 a dirigé le morceaux de Ryugu il s’est accroché lors de deux manœuvres de collecte.

Au cours d’une de ces tentatives d’échantillonnage, le vaisseau spatial a attrapé des roches à la surface de l’astéroïde; pendant la seconde, il a tiré une balle de cuivre dans l’astéroïde pour découvrir des matériaux souterrains. La combinaison devrait permettre aux scientifiques de comprendre comment l’environnement difficile de l’espace a affecté la surface de Ryugu.

Une autre procédure précoce menée sur la capsule nouvellement retournée consistait à mesurer les gaz emprisonnés à l’intérieur au cas où une partie de ce gaz proviendrait de Ryugu lui-même.

Le 5 décembre, le personnel de la JAXA inspecte la capsule de retour de Hayabusa2 contre le sol rouge de la zone interdite de Woomera en Australie. (Crédit d’image: JAXA)

JAXA n’a pas encore annoncé quand les scientifiques commenceront à analyser sérieusement les bits d’astéroïdes. Malgré la flotte sophistiquée de vaisseaux spatiaux de la Terre, analyser des fragments d’autres mondes dans des laboratoires terrestres donne encore aux scientifiques des moyens beaucoup plus puissants de répondre aux questions de science planétaire.

Parce que les astéroïdes sont des gravats primordiaux laissés par la formation du système solaire, les scientifiques espèrent que l’étude de ces échantillons de Ryugu les aidera à comprendre les débuts du système solaire.

