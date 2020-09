Des scientifiques détectent pour la première fois une collision gigantesque de trous noirs «  impossibles  »

Tendance FP08 sept. 2020 16:29:21 IST

Des scientifiques du Centre d’astrophysique gravitationnelle de l’Université nationale australienne (ANU) qui font partie de la collaboration scientifique LIGO et VIRGO ont détecté la collision de trous noirs la plus massive jamais vue.

Selon une déclaration de l’ANU, le court signal d’onde gravitationnelle, GW190521 qui a été capturé par les observatoires d’ondes gravitationnelles LIGO et VIRGO aux États-Unis et en Europe l’année dernière, provenait de deux trous noirs de mammouths très tournants qui pesaient 85 fois et 66 fois la masse. du Soleil, respectivement.

Cependant, selon les auteurs de l’étude, le plus grand des deux trous noirs se situe dans une plage interdite appelée l’écart de masse du trou noir supérieur et devrait être « impossible ».

En parlant de cela, co-auteur de la publication de l’ANU, le professeur Susan Scott a déclaré que l’on pense que les trous noirs sont les aspirateurs de l’Univers, aspirant tout sur leur passage. Elle a ajouté: « Ils aspirent également d’autres trous noirs et il est possible de produire des trous noirs de plus en plus gros par les collisions en cours des générations précédentes de trous noirs. Le trou noir » impossible « le plus lourd de notre collision détectée peut avoir été produit de cette manière. «

Selon les auteurs de l’étude, les deux trous noirs ont fusionné lorsque l’Univers avait environ la moitié de son âge actuel. Cela les a conduits à former un trou noir encore plus grand qui était 142 fois la masse du péché et de loin le plus grand trou noir jamais observé à travers les observations d’ondes gravitationnelles.

« Le trou noir » impossible « formé par la collision se trouve dans le désert du trou noir entre 100 et 1000 fois la masse du Soleil », a déclaré le professeur Scott.

Elle a ajouté qu’ils étaient très heureux d’avoir réalisé la première observation directe d’un IMBH dans cette gamme de masse.

« Nous avons également vu comment il s’est formé, confirmant que les IMBH peuvent être produits par la fusion de deux petits trous noirs », a déclaré le professeur Scott.

Le communiqué de l’ANU a ajouté qu’une autre étude récente menée par des scientifiques utilisant l’installation transitoire de Zwicky de Caltech pourrait également avoir repéré une fusée éclairante de la collision.

Les auteurs de l’étude disent que cela est surprenant car les trous noirs et leurs fusions sont sombres pour les télescopes. Ils pensent que le trou noir nouvellement formé a peut-être reçu un coup de pied de la collision et s’est envolé dans une nouvelle direction, traversant le disque de gaz entourant le trou noir supermassif et s’allumant.

.

