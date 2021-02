Des scientifiques détectent de la vapeur d’eau s’échappant haut dans l’atmosphère de Mars

11 févr.2021 13:10:24 IST

Les chercheurs ont déclaré mercredi qu’ils avaient observé de la vapeur d’eau s’échapper haut dans la mince atmosphère de Mars, offrant de nouveaux indices alléchants sur la question de savoir si la planète rouge aurait pu autrefois abriter la vie. Les traces d’anciennes vallées et de canaux fluviaux suggèrent que de l’eau liquide s’écoulait autrefois à la surface de Mars. Aujourd’hui, l’eau est principalement enfermée dans les calottes glaciaires de la planète ou enfouie sous terre. Mais une partie se vaporise, sous forme d’hydrogène s’échappant de l’atmosphère, selon la nouvelle recherche co-écrite dans la revue Science Advances par deux scientifiques de l’Université ouverte britannique.

Ils ont détecté la vapeur en analysant la lumière traversant l’atmosphère martienne à l’aide d’un instrument appelé Nadir et Occultation for Mars Discovery. L’appareil voyage à bord de l’ExoMars Trace Gas Orbiter, une mission conjointe entre l’Agence spatiale européenne et le russe Roscosmos.

« Cet instrument fantastique nous donne une vue inédite des isotopes de l’eau dans l’atmosphère de Mars en fonction à la fois du temps et du lieu », a déclaré Manish Patel, maître de conférences en sciences planétaires à l’Open University.

« La mesure des isotopes de l’eau est un élément crucial pour comprendre comment Mars en tant que planète a perdu son eau au fil du temps, et donc comment l’habitabilité de la planète a changé tout au long de son histoire », a-t-il déclaré.

Ce fut une semaine chargée pour la recherche martienne.

Mercredi, la sonde chinoise Tianwen-1 est entrée sur l’orbite de la planète après son lancement depuis le sud de la Chine en juillet dernier, dans la dernière avancée du programme spatial ambitieux de Pékin.

La veille, la sonde « Hope » des Émirats arabes unis est également entrée avec succès sur l’orbite de Mars, marquant ainsi l’histoire comme la première mission interplanétaire du monde arabe.

