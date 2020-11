Des scientifiques découvrent un nouveau minéral exotique forgé dans le four d’un volcan russe

Les volcans comptent parmi les phénomènes les plus destructeurs et les plus impressionnants de la planète. Mais ces fissures enflammées font bien plus que simplement détruire. Ils créent également.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs en Russie rapportent la découverte d’une de ces créations – un minéral inhabituel jamais documenté par les scientifiques: une substance cristallisée séduisante, vibrante de bleu et vert que l’équipe a appelée pétrovite.

Le minéral a été trouvé dans le paysage volcanique de l’extrême-est de la Russie, au sommet du volcan Tolbachik dans la péninsule du Kamtchatka.

L’histoire éruptive de Tolbachik remonte à des milliers d’années, mais ces derniers temps, deux événements notables se sont démarqués: la «grande éruption de la fissure de Tolbachik» de 1975–1976, et un deuxième suivi, moins important, qui a eu lieu entre 2012–2013.

La force des éruptions lors du premier événement a déchiré de nombreux cônes de cendres dans le complexe volcanique, ouvrant un terrain rocheux qui a depuis été découvert comme une riche veine de gisements de fumerolles et de minéraux inconnus jamais vus ailleurs.

Tolbachik est un complexe volcanique de la péninsule du Kamtchatka, à l’extrême est de la Russie. (Crédit d’image: Mekdet via Getty Images)

Au total, le volcan Tolbachik revendique 130 minéraux de localité de type qui ont été identifiés pour la première fois ici, dont le dernier est la pétrovite, un minéral sulfate qui prend la forme d’agrégats globulaires bleus de cristaux tabulaires, dont beaucoup contiennent des inclusions gazeuses.

Le spécimen étudié ici a été découvert en 2000, près du deuxième cône de cendre associé à l’éruption de 1975, et a été stocké pour une analyse ultérieure. Cela a peut-être été long à venir, mais cette analyse révèle maintenant que ce minéral d’un bleu vif présente des caractéristiques moléculaires particulières rarement vues auparavant.

L’atome de cuivre dans la structure cristalline de la pétrovite a une coordination inhabituelle et très rare de sept atomes d’oxygène », explique le chercheur principal et cristallographe Stanislav Filatov de l’Université de Saint-Pétersbourg.

« Une telle coordination n’est caractéristique que de quelques composés, ainsi que de la saranchinaite. »

La saranchinaite, identifiée il y a quelques années par une autre équipe de Saint-Pétersbourg, a également été découverte à Tolbachik – et, comme la pétrovite, elle est d’une couleur frappante en elle-même.

Dans le cas de la pétrovite, le minéral, que l’on pense cristalliser par précipitation directe à partir de gaz volcaniques, prend la forme de croûtes cryptocristallines bleues enveloppant une fine matière pyroclastique.

Au niveau chimique, la pétrovite représente un nouveau type de structure cristalline, bien que présentant des similitudes avec la saranchinaite, à partir de laquelle elle peut être produite, hypothétiquement parlant.

Notamment, le cadre moléculaire de la pétrovite – composé d’atomes d’oxygène, de soufre de sodium et de cuivre – est effectivement de nature poreuse, démontrant des voies interconnectées qui pourraient permettre aux ions sodium de migrer à travers la structure.

En raison de ce comportement – et si nous pouvons reproduire le cadre en laboratoire – l’équipe pense que cela pourrait conduire à des applications importantes en science des matériaux, permettant potentiellement de nouvelles façons de développer des cathodes à utiliser dans les batteries et les appareils électriques.

« À l’heure actuelle, le plus gros problème pour cette utilisation est la petite quantité d’un métal de transition – le cuivre – dans la structure cristalline du minéral », explique Filatov.

« Il pourrait être résolu en synthétisant un composé avec la même structure que la pétrovite en laboratoire. »

Les résultats sont rapportés dans Magazine minéralogique.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.