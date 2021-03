Des scientifiques débloquent le «  Cosmos  » sur le mécanisme d’Anticythère, le premier ordinateur au monde

Les scientifiques ont peut-être enfin réalisé un modèle numérique complet pour le panneau Cosmos d’un appareil mécanique vieux de 2000 ans appelé le Mécanisme d’Anticythère on pense que c’est le premier ordinateur au monde.

Découverts pour la première fois lors d’un naufrage de l’époque romaine par des plongeurs d’éponges grecques en 1900, les fragments d’un engin de la taille d’une boîte à chaussures, autrefois rempli d’engrenages et utilisé pour prédire les mouvements de corps célestes, ont à la fois dérouté et étonné des générations de chercheurs depuis.

Les fragments découverts ne représentaient qu’un tiers d’un appareil plus grand: une boîte de vitesses manuelle hautement sophistiquée capable de prédire avec précision les mouvements des cinq planètes connues des anciens Grecs, ainsi que le soleil, les phases de la lune et les éclipses solaires et lunaires – les affichant toutes par rapport aux horaires des événements antiques tels que les Jeux Olympiques.

En rapport: Photos: Une épave de la Grèce antique cède le mécanisme d’Anticythère

Pourtant, malgré des années de recherches et de débats minutieux, les scientifiques n’ont jamais été en mesure de reproduire complètement le mécanisme qui a conduit l’étonnant appareil, ou les calculs utilisés dans sa conception, à partir des fragments de laiton abîmés et corrodés découverts dans l’épave.

Mais maintenant, des chercheurs de l’University College London affirment avoir entièrement recréé la conception de l’appareil, à partir des anciens calculs utilisés pour le créer, et assemblent maintenant leur propre engin pour voir si leur conception fonctionne.

« Nos travaux révèlent le mécanisme d’Anticythère comme une belle conception, traduite par une superbe ingénierie en un appareil de génie », ont écrit les chercheurs le 12 mars dans la revue en libre accès. Rapports scientifiques . « Il remet en question toutes nos idées préconçues sur les capacités technologiques des anciens Grecs. »

Il s’agit de la plus grande pièce du mécanisme d’Anticythère, vieux de 2100 ans, qui est exposée au musée archéologique national d’Athènes, en Grèce. (Crédit d’image: Musée archéologique national, Athènes, Grèce)

Pourquoi recréer Anticythère?

Les chercheurs voulaient recréer l’appareil en raison de tout le mystère qui l’entourait, afin de peut-être aller au fond de tant de questions. De plus, personne n’avait jamais créé un modèle du soi-disant Cosmos qui se réconcilie avec toutes les preuves physiques.

« La distance entre la complexité de cet appareil et les autres fabriqués en même temps est infinie », a déclaré le co-auteur Adam Wojcik, un scientifique des matériaux à l’UCL, à 45Secondes.fr. « Franchement, rien de tel n’a jamais été trouvé. C’est hors de ce monde. »

Les engrenages complexes qui composaient le mécanisme de l’appareil sont d’une échelle que vous pourriez vous attendre à trouver dans une horloge de grand-père, mais les seuls autres engrenages découverts à peu près à la même période sont les plus gros qui sont entrés dans des choses comme les balistes ou les grandes arbalètes, et les catapultes.

Cette sophistication soulève de nombreuses questions sur le processus de fabrication qui aurait pu rendre un engin si complexe, ainsi que sur la raison pour laquelle il a été découvert comme le seul appareil connu du genre sur un ancien navire coulé au large de l’île d’Anticythère.

En rapport: Les 20 épaves les plus mystérieuses de tous les temps

« Que fait-il sur ce navire? Nous n’en avons trouvé qu’un tiers; où sont les deux autres [thirds]? Sont-ils corrodés? Cela a-t-il déjà fonctionné? « , A déclaré Wojcik. » Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons vraiment répondre que par l’archéologie expérimentale. C’est comme répondre à la façon dont ils ont construit Stonehenge, prenons 200 personnes avec une corde et une grosse pierre et essayons de la tirer à travers la plaine de Salisbury. C’est un peu ce que nous essayons de faire ici. »

Chaque engrenage du mécanisme trace le mouvement d’un corps céleste. (Crédit d’image: Tony Freeth / UCL)

Faire le premier ordinateur

Pour créer le modèle, les chercheurs se sont appuyés sur toutes les recherches antérieures sur l’appareil, y compris celle de Michael Wright, ancien conservateur du Science Museum de Londres, qui avait auparavant construit une réplique fonctionnelle. En utilisant des inscriptions trouvées sur le mécanisme et un modèle mathématique de la façon dont les planètes se déplaçaient, conçu pour la première fois par l’ancien philosophe grec Parménide, ils ont pu créer un l’ordinateur modèle pour un mécanisme d’engrenages superposés qui s’insèrent dans un compartiment d’à peine 1 pouce de profondeur (2,5 centimètres).

En rapport: Le mécanisme d’Anticythère grec ancien était livré avec un guide de l’utilisateur

Leur modèle recrée chaque engrenage et cadran rotatif pour montrer comment les planètes, le soleil et la lune se déplacent à travers le zodiaque (l’ancienne carte des étoiles) sur la face avant et les phases de la lune et les éclipses sur le dos. Il reproduit l’hypothèse grecque antique désormais dépassée selon laquelle tous les cieux tournaient autour du la terre .

Maintenant que le modèle informatique a été créé, les chercheurs veulent créer des versions physiques, en utilisant d’abord des techniques modernes afin de vérifier que l’appareil fonctionne, puis en utilisant les techniques qui auraient pu être utilisées par les anciens Grecs.

« Il n’y a aucune preuve que les anciens Grecs aient pu construire quelque chose comme ça. C’est vraiment un mystère », a déclaré Wojcik. « La seule façon de tester s’ils le pouvaient est d’essayer de le construire à la grecque antique. »

«Et il y a aussi beaucoup de débats sur qui il était pour et qui l’a construit. Beaucoup de gens disent que c’était Archimède », A déclaré Wojcik.« Il a vécu à peu près au même moment où il a été construit, et personne d’autre n’avait le même niveau de capacité d’ingénierie que lui. C’était aussi un naufrage romain. »Archimède a été tué par les Romains pendant le siège de Syracuse, après que les armes qu’il a inventées n’aient pas réussi à les empêcher de capturer la ville.

Des mystères subsistent également quant à savoir si les Grecs de l’Antiquité ont utilisé des techniques similaires pour fabriquer d’autres appareils, encore à découvrir, ou si des copies du mécanisme d’Anticythère attendent d’être trouvées.

«C’est un peu comme si un TARDIS apparaissait à l’âge de pierre», a déclaré Wojcik, faisant référence au vaisseau spatial de Doctor Who.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.