Des scientifiques de l’IISc développent un test Covid-19 basé sur la spectroscopie Raman, l’intelligence artificielle

Press Trust of India09 déc.2020 18:00:50 IST

Des chercheurs de l’Institut indien des sciences (IISc) de Bangalore travaillent à l’identification rapide des biomarqueurs Covid-19 dans le plasma sanguin à l’aide de la spectroscopie Raman et de l’intelligence artificielle. La spectroscopie Raman est une technique d’analyse chimique non destructive qui fournit des informations détaillées sur la structure chimique, la phase et la polymorphie, la cristallinité et les interactions moléculaires. Il est basé sur l’interaction de la lumière avec les liaisons chimiques au sein d’un matériau. Selon l’équipe, en utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage en profondeur, le processus de détection de Covid-19 sera automatisé et rapide et aucune procédure d’extraction ne sera requise.

«Il est d’une importance cruciale de développer de nouvelles technologies capables de détecter rapidement Covid-19 et d’effectuer des tests de masse, tout en étant rentables. À cet égard, la spectroscopie Raman est très prometteuse», selon Dipankar Nandi, professeur à l’IISc Bangalore et chercheur principal du projet.

«Traditionnellement un outil de chimiste, la spectroscopie Raman a trouvé de nombreuses applications en biomédecine, en particulier dans le diagnostic des maladies. Cette méthode sonde les vibrations des liaisons et est très sensible aux changements structurels, donnant une empreinte moléculaire de l’échantillon. Chaque maladie est associée à un changement de biochimie qui peut soit être une cause de manifestation de la maladie, soit être une conséquence de la maladie elle-même », a-t-il ajouté.

La recherche est menée en collaboration avec AIIMS, Bhopal, qui fournira des échantillons de patients et des contrôles sains.

« Notre proposition vise à identifier les biomarqueurs COVID-19 dans le plasma sanguin des patients infectés. Aucune procédure d’extraction ni aucun réactif n’est requis. La seule exigence est un spectromètre et les échantillons de patients. En utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage en profondeur, le processus de détection sera Les spectres collectés sur des patients infectés par le COVID-19 et des témoins sains seront utilisés pour la formation et la construction de modèles de classification robustes », selon Nandi.

Le nombre de cas de COVID-19 en Inde est passé à 96,44 lakh, tandis que le nombre total de personnes qui se sont rétablies de la maladie a franchi 91 lakh, poussant le taux de guérison national à 94,37%, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour dimanche.

La charge de travail active du COVID-19 a chuté à près de 4 lakh après 138 jours. Le nombre total de cas de coronavirus est monté à 96,44222 avec 36011 nouvelles infections signalées en un jour, tandis que le nombre de morts est passé à 1,40 lakh avec 482 nouveaux décès, ont montré les données mises à jour à 8 heures du matin.

