Des scientifiques citoyens créent une carte 3D des naines brunes dans le voisinage de notre soleil

Un groupe de scientifiques citoyens a créé la carte la plus complète à ce jour des naines brunes voisines de notre système solaire.

Corps célestes appelés nains bruns , qui sont essentiellement des étoiles ratées, sont trop grandes pour être considérées comme des planètes et trop petites pour être considérées comme des étoiles. Les membres d’un projet financé par la NASA appelé Backyard Worlds: Planet 9 – qui comprend à la fois des scientifiques professionnels et des «scientifiques citoyens» bénévoles – ont créé une carte 3D de centaines de naines brunes découvertes à moins de 65 années-lumière du soleil.

« Sans les citoyens scientifiques, nous n’aurions pas pu créer un échantillon aussi complet en si peu de temps,

J. Davy Kirkpatrick, auteur principal de l’étude et scientifique au Centre de traitement et d’analyse infrarouge du California Institute of Technology, a déclaré dans une déclaration de la NASA . « Le pouvoir de milliers de regards curieux sur les données nous a permis de trouver des candidats nains bruns beaucoup plus rapidement. »

Des scientifiques citoyens et des astronomes professionnels ont collaboré pour créer une carte 3D des naines brunes dans le voisinage de notre système solaire. Cette image montre la Terre entourée des naines brunes les plus proches, illustrées en rouge, avec les constellations environnantes étiquetées à titre de référence. (Crédit d’image: NASA / Jacqueline Faherty (Musée américain d’histoire naturelle) / OpenSpace)

Les naines brunes sont difficiles à trouver car elles sont incroyablement faibles et relativement petites. Par conséquent, l’identification et la cartographie de toutes les naines brunes de notre système solaire ont nécessité des données provenant de plusieurs sources de télescopes et l’aide des membres de Backyard Worlds: Planet 9, qui comprend un réseau mondial de plus de 100000 scientifiques citoyens.

La nouvelle carte 3D capture les variétés naines brunes dont la température varie de milliers de degrés Fahrenheit à des températures inférieures à zéro. La carte couvre une zone de la Voie lactée avec un rayon de 65 années-lumière, soit environ 400 billions de milles. L’équipe a confirmé les distances et les positions des naines brunes à l’aide de la NASA Télescope spatial Spitzer , qui a pris sa retraite en janvier 2020.

Un total de 525 naines brunes ont été cartographiées dans la nouvelle visualisation 3D, dont 38 nouvelles naines brunes découvertes par le groupe de scientifiques citoyens, selon une déclaration du NOIRLab de la National Science Foundation, qui a fourni les archives astronomiques utilisées par les volontaires pour rechercher des candidats nains bruns.

La cartographie des naines brunes dans le voisinage du soleil aide les scientifiques à mieux comprendre la distribution et la diversité des objets célestes dans cette zone par rapport à d’autres parties de la Voie lactée. Lors de la création de la nouvelle carte 3D, les chercheurs ont découvert que nains bruns cool sont plus rares dans le voisinage immédiat du soleil (environ 7 années-lumière) que les astronomes ne le pensaient à l’origine, ce qui suggère que ces objets peuvent être trop faibles pour être trouvés à l’aide des télescopes existants.

«Grâce aux efforts de bénévoles du monde entier, nous avons une meilleure idée que jamais des objets de notre arrière-cour cosmique» », a déclaré Aaron Meisner, co-auteur de l’étude et assistant scientifique au NOIRLab de la National Science Foundation, dans le déclaration. « Mais nous soupçonnons que davantage de voisins froids et proches du soleil attendent toujours d’être découverts dans nos vastes archives de données. »

Illustration d’un artiste d’une naine brune. (Crédit d’image: NASA / ESA / JPL)

Mondes d’arrière-cour: Planète 9 , qui est hébergé sur la plate-forme de science citoyenne Zooniverse, utilise les données du satellite Near-Earth Object Wide-Field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) de la NASA collectées entre 2010 et 2011, ainsi que les observations du ciel collectées par le même satellite sous son nom précédent, WISE.

Leurs conclusions ont été présentées le 13 janvier à la 237e réunion du American Astronomical Society (AAS) et publié dans Le supplément du journal astrophysique .

