Des scientifiques citoyens aident à créer la carte 3D «  la plus complète  » des naines brunes de la Voie lactée

25 janv.2021 19:28:31 IST

Des scientifiques citoyens de Backyard Worlds: Planet 9, financé par la NASA, ont maintenant réussi à créer la carte tridimensionnelle la plus complète de 525 naines brunes dans notre quartier cosmique de la Voie lactée. Les naines brunes sont des objets qui sont des boules de gaz pas assez lourdes pour être des étoiles, car elles ne peuvent pas s’alimenter par fusion nucléaire comme le font les étoiles, selon un déclaration de la NASA. Bien qu’elles soient nommées naines brunes, elles apparaissent magenta ou orange-rouge si une personne pouvait les voir de près.

Les naines brunes peuvent avoir des températures allant jusqu’à des milliers de degrés Fahrenheit, mais les naines Y peuvent être inférieures à des températures de congélation et avoir des nuages ​​constitués d’eau, a déclaré l’agence spatiale. La carte englobe un rayon de 65 années-lumière, soit environ 400 billions de milles. La NASA a ajouté que des scientifiques citoyens recherchaient des candidats nains bruns dans le cadre de Backyard Worlds, en utilisant les données du satellite Near-Earth Object Wide-Field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) de la NASA ainsi que des observations du ciel collectées entre 2010 et 2011 sous son précédent. surnom, WISE, depuis 2017.

En faisant une carte complète des objets, les scientifiques peuvent découvrir si différents types de naines brunes sont uniformément réparties dans le voisinage du système solaire. NASA m’a dit que les télescopes peuvent détecter les naines brunes car elles émettent de la chaleur sous forme de lumière infrarouge, résiduelle de leur formation. Le nouveau projet de scientifique citoyen est la carte la plus complète à ce jour des naines L, T et Y à proximité du système solaire.

L’étude qui a été présentée à la 237e réunion de l’American Astronomical Society avait répertorié des volontaires et des lycéens du monde entier à Pasadena, en Californie. J Davy Kirkpatrick, auteur principal de l’étude et scientifique au Centre de traitement et d’analyse infrarouge du California Institute of Technology, a déclaré que sans les scientifiques citoyens, ils n’auraient pas pu créer une carte aussi complète en si peu de temps. Le pouvoir de milliers d’yeux curieux sur les données leur permet de trouver beaucoup plus rapidement des candidats nains bruns, a-t-il ajouté.

UNE déclaration du NOIRLab de la National Science Foundation a révélé qu’un total de 525 naines brunes ont été cartographiées dans la nouvelle visualisation 3D, dont 38 nouvelles naines brunes découvertes par le groupe de scientifiques citoyens.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂