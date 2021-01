Des scientifiques assistent à la mort d’une galaxie à 9 millions d’années-lumière, dans une première remarquable

14 janv.2021 14:21:49 IST

Même si l’on sait que les galaxies s’éteignent, les scientifiques n’ont jamais pu assister à l’extinction d’une galaxie, jusqu’à présent. À l’aide d’un télescope de haute technologie, les scientifiques ont vu la galaxie, ID2299, éjecter l’étoile formant des gaz et perdre son carburant. Selon un Déclaration de presse, le Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) d’Atacama a repéré la galaxie éjectant près de la moitié de son gaz de formation d’étoiles. De plus, la vitesse de cette éjection était «équivalente à 10 000 soleils de gaz par an». L’Observatoire européen austral (ESO) était partenaire de l’observation et l’équipe pense que cet événement céleste a été déclenché par une collision avec une autre galaxie.

Selon la déclaration, les galaxies commencent à «mourir» lorsqu’elles arrêtent de former des étoiles. Maintenant, ils commencent à voir comment le processus se déroule. La galaxie est à neuf milliards d’années. Par conséquent, ce que nous voyons maintenant, c’est quand l’Univers n’avait que 4,5 milliards d’années.

«C’est la première fois que nous observons une galaxie massive typique de formation d’étoiles dans l’Univers lointain sur le point de« mourir »à cause d’une éjection massive de gaz froid», a déclaré Annagrazia Puglisi, chercheuse principale, associée à l’Université de Durham, au Royaume-Uni. et le Centre de recherche nucléaire de Saclay, France.

Outre l’éjection de matière, la galaxie forme également des étoiles. Le rythme de création des étoiles est très rapide, presque des centaines de fois plus rapide que notre galaxie, la Voie lactée. Le résultat de cette création rapide sera que le gaz restant dans l’ID2299 sera consommé progressivement, sur quelques dizaines de millions d’années.

Auparavant, on pensait que les vents provoqués par la formation d’étoiles et l’activité des trous noirs au centre des galaxies géantes provoquaient l’éjection de matériaux formant des étoiles dans l’espace. Mais le cas récent montre que les fusions de galaxies peuvent également conduire à la fermeture d’une galaxie.

«ALMA a jeté un éclairage nouveau sur les mécanismes qui peuvent arrêter la formation d’étoiles dans les galaxies lointaines. Le fait d’être témoin d’un événement de perturbation d’une telle ampleur ajoute une pièce importante au puzzle complexe de l’évolution des galaxies », a déclaré Chiara Circosta, chercheuse à l’University College London qui faisait partie de la recherche. Astronomie de la nature.

.

