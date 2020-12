Des scientifiques américains développent un spray nasal pour prévenir le COVID-19, efficace pendant six mois

Un avantage clé de cette approche est qu’elle n’a pas besoin d’un système immunitaire compétent pour être efficace dans la prévention du COVID-19.

Des scientifiques de l’Université de Pennsylvanie et de la société de biotechnologie Regeneron étudient si la technologie développée pour la thérapie génique peut être utilisée pour fabriquer un spray nasal qui préviendra l’infection par le nouveau coronavirus .

L’idée est d’utiliser un virus affaibli comme camion de livraison pour transporter des instructions génétiques aux cellules du nez et de la gorge, ce qui créera à son tour des anticorps puissants pour empêcher le SRAS-CoV-2 d’envahir notre corps.

« L’avantage de notre approche est que vous n’avez pas besoin d’un système immunitaire compétent pour que cela soit efficace », a déclaré à l’AFP James Wilson, professeur de médecine à Penn qui dirige le projet.

La technologie est actuellement testée chez les animaux et Wilson estime qu’en cas de succès, elle pourrait offrir aux gens environ six mois de protection contre une dose unique, pulvérisée dans le nez, et donc compléter des vaccins qui pourraient bientôt être approuvés.

Wilson est un pionnier de la thérapie génique – fournissant un code génétique dans les cellules d’un patient pour corriger les défauts et traiter la maladie.

Son équipe de recherche a découvert que le groupe de virus Adeno-Associated Virus (AAV), qui infectent à la fois les humains et d’autres primates mais ne sont pas connus pour causer des maladies, peuvent être conçus pour transporter l’ADN sain dans les cellules.

Cette approche a conduit en 2019 à l’approbation de Zolgensma, le premier médicament pour le traitement de l’atrophie musculaire spinale, et aujourd’hui les AAV sont à l’étude pour des dizaines d’applications supplémentaires.

Wilson a été contacté par le gouvernement américain en février pour voir si lui et son laboratoire pouvaient utiliser la technologie contre COVID-19 .

Mais ce n’est que lorsque Regeneron a développé deux anticorps prometteurs fabriqués en laboratoire contre le coronavirus , qui se lient à une protéine de surface du pathogène et l’empêchent d’envahir nos cellules, que son équipe pourrait faire avancer.

Les anticorps de Regeneron font eux-mêmes l’objet de tests cliniques, mais ont reçu une approbation d’urgence pour les patients atteints de COVID-19 léger ou modéré qui présentent un risque élevé de contracter une maladie grave – et ont notamment été utilisés récemment pour traiter le président Donald Trump.

Les chercheurs espèrent que le spray nasal pourrait être injecté dans les narines, pénétrer dans les cellules épithéliales nasales et détourner leur machinerie de production de protéines afin qu’ils fabriquent les anticorps de Regeneron.

Normalement, seules les cellules immunitaires créent des anticorps, ce qui fait de la nouvelle idée une approche particulièrement innovante.

Depuis le coronavirus pénètre dans les poumons par le passage nasal, le spray pourrait arrêter l’infection dans ses voies.

De plus, les AAV ne provoquent qu’une légère réponse immunitaire, de sorte que les effets secondaires pourraient être moins graves que les vaccins de premier plan, qui agissent en entraînant le système immunitaire à reconnaître une protéine clé du virus.

Penn et Regeneron espèrent terminer leurs études sur les animaux d’ici janvier, avant de demander à la Food and Drug Administration de commencer des essais sur l’homme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂