Des scènes gênantes à la Mostra de Venise alimentent les rumeurs de rupture pour le casting de Don’t Worry Darling

Bien qu’il y ait eu un sérieux buzz autour de la très attendu film Ne t’inquiète pas chérie, il semblerait qu’il y ait une tension palpable entre la réalisatrice Olivia Wilde et la star du film Florence Pugh.

Rolling Stone a rapporté qu’en tant que Pugh, qui étourdissait dans une robe à paillettes sans manches qui ressemblait à de vraies stars, l’acteur a posé pour des photos avec tout son corps. co-starsy compris Gemme Chan, Sydney Chandler, Chris Pine et Nick Kroll. Mais pas Olivia Wilde.

Le duo a semblé s’esquiver sur le tapis rouge. Pugh n’a pas non plus été photographié avec elle co-vedette et le dernier beau de Wilde, Harry Styles.