Des scènes de The Flash révélées dans l’art conceptuel ?

Le flash est réalisé par Andy Muschietti et met en vedette Ezra Miller dans le rôle de Couloir écarlate. C’est sûrement le projet le plus ambitieux de CC depuis Ligue de justice de Zack Snyder. Pourquoi la revendication ? Tout indique que le film relancera le DC Univers étendu et cela mettra fin au rêve des fans qui veulent voir le SnyderVerse À l’écran.

Le film de l’homme le plus rapide de la Terre serait une adaptation, avec quelques libertés, du roman graphique Point de rupture. Dans cette histoire, Barry Allen Il voyage dans le passé pour sauver sa mère et finit par modifier le présent avec des conséquences catastrophiques : les Atlantes sont en guerre contre les Amazones, Thomas Wayne est un Batman cruel et Superman est pris en otage par le gouvernement.

Art conceptuel pour Flash

Sur Internet, une vidéo avec concept art et déclarations de Ezra Miller. « Éclat est unique dans le Justice League. Il est le premier super-héros quantique. Il est conscient de la façon dont la vitesse et la hauteur changent la réalité. Théoriquement, sa puissance n’est que la vitesse. Mais poussé à l’extrême, il devient de multiples capacités : une tornade, courir sur l’eau, voyager dans le temps. Il y a plusieurs Batman! « , a souligné l’acteur.







L’art conceptuel dans la vidéo montre le L’emblématique Batmobile de Tim Burton et une intrigue alternative : Supergirl remplacerait Superman dans son rôle de Flashpoint. Une image montre un personnage piégé dans une prison aux murs de kryptonite et semble être l’héroïne jouée par rue Sacha.

Les rumeurs disent qu’à partir du pouvoir quantique de Éclat différentes dimensions entreront en collision et le DC Univers étendu; alors le public fera ses adieux aux dernières traces du SnyderVerse. Cependant, le Batman de Ben Affleck ça fait partie du film. Espoirs pour les adeptes de Zack Snyder? Ils disent sur Internet que Batman de Michael Keaton restera propriétaire du DCEU et servira de mentor expérimenté à d’autres super-héros.