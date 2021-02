Des scènes d’action épiques inexplorées ont entraîné de nombreuses coupures, coups et ecchymoses pour Tom Holland

L’année dernière, Homme araignée La star Tom Holland a pris une pause du MCU pour incarner un autre personnage très populaire, Nathan Drake, dans la première adaptation en direct du Inexploré série de jeux vidéo. Le projet a terminé le tournage, et dans une récente interview avec Variety, Holland a révélé à quel point le tournage avait été exténuant sur son corps, car il impliquait les plus grandes séquences d’action de la carrière de Holland.

« Les séquences d’action dans Uncharted sont les plus grandes séquences d’action que j’aie jamais vues. Les coupures, les ecchymoses et les franges que j’ai eues en me balançant sur des fils et en tombant de choses étaient ridicules. »

Étant donné que Tom Holland faisait partie de Avengers: guerre à l’infini, sa louange pour l’action en Inexploré est encore plus notable. Bien sûr, le MCU s’appuie beaucoup sur CGI pour ses scènes d’action, il est donc tout à fait possible que les cascades pratiques de Holland Inexploré était en effet une affaire beaucoup plus éprouvante.

Inspiré par le Indiana Jones films, le Inexploré les jeux vidéo racontent l’histoire de Nathan Drake, explorateur aventureux et homme d’action casse-cou. Drake parcourt le monde avec son ami et mentor Sully, qui sera joué par Mark Wahlberg, qui avait autrefois été attaché au projet dans le rôle de Drake il y a dix ans, avant de dépasser l’âge du personnage et de prendre le rôle de Sully à la place.

Fait intéressant, les fans se sont longtemps plaints du fait que Holland lui-même était beaucoup trop jeune pour jouer à Drake, qui apparaît dans les jeux vidéo en tant qu’homme dans la trentaine. Il y avait eu une campagne soutenue pour que Nathan Fillion joue Drake dans le Inexploré film, à défaut de quoi certains fans ont exigé que Nolan North, qui exprime Drake dans les jeux et lui ressemble également, joue la version live-action du personnage. De son côté, North avait défendu le casting de Holland l’année dernière, demandant aux fans de donner une chance au jeune acteur.

«En fait, j’ai hâte d’y être, et je pense que les gens devraient l’attendre. Donnez-leur une chance. Nous n’avons jamais vu Nathan Drake dans la vingtaine et un Sully dans la quarantaine. Cela pourrait être intéressant. J’aime le fait, ils vont faire une tournure différente et j’ai hâte de voir comment ils vont. J’aime Tom Holland, j’aime Mark Wahlberg, j’aime leurs films, alors laissez-les mettre leur tour dessus. C’est comme demandant à Robert Downey Jr., «Que pensez-vous de Nolan North faisant un jeu vidéo? Il se dit probablement: « C’est cool! J’espère qu’il va bien et que les gens l’apprécieront. » Je suis de la même manière, changez-le. Je vois des choses qui sont négatives à ce sujet comme « Je n’aime pas ce casting », mais laissez-les faire quelque chose [with it]. «

Réalisé par Ruben Fleischer, Inexploré met en vedette Tom Holland et Wahlberg aux côtés d’Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle. Le film devrait arriver en salles le 16 juillet 2021. Cette nouvelle vient de Spotify.com.

