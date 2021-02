Des scènes cachées dans d’anciennes peintures étrusques révélées

Les scientifiques utilisant une nouvelle technique ont découvert les scènes colorées et autrefois cachées dans les peintures des anciens Étrusques, un groupe de personnes qui ont prospéré dans la péninsule italienne il y a environ 2500 ans avant que Rome ne devienne puissante.

Par exemple, ils ont trouvé de nouveaux détails dans une peinture de la «Tombe du singe» et des scènes d’un monde souterrain dans une autre œuvre d’art.

Les Étrusques ont créé des peintures détaillées, mais le passage du temps a fait que beaucoup d’entre elles ne sont plus que partiellement visibles et qu’une grande partie de leur couleur a été perdue.

« Un problème majeur est la perte importante d’informations sur la polychromie [colors] des peintures préservées, en accordant une attention particulière à certaines couleurs spécifiques en raison de leur composition physico-chimique, a déclaré Gloria Adinolfi, chercheuse à Pegaso Srl Archeologia Arte Archeometria (un institut de recherche), dans une présentation donnée le 8 janvier lors de la conférence annuelle virtuelle réunion de l’Institut archéologique d’Amérique et de la Society for Classical Studies.

Le fait que certaines couleurs survivent mieux que d’autres au passage du temps peut donner une vision déformée de ce à quoi ressemblaient les peintures anciennes au moment où elles ont été peintes, a déclaré Adinolfi. Par exemple, certaines nuances de vert ont tendance à ne pas bien survivre, alors que le rouge le fait souvent, a-t-elle déclaré. «Les chênes rouges semblent généralement plus résistants, de sorte que parfois les rouges dominent et altèrent la perception correcte de la polychromie originale du décor pictural», a déclaré Adinolfi.

Révéler des peintures anciennes

Pour révéler les peintures, les scientifiques ont utilisé une technique appelée extraction hyperspectrale multi-illumination (MHX), qui consiste à prendre des dizaines d’images dans le visible, infrarouge et ultra-violet des bandes de lumière et de les traiter à l’aide d’algorithmes statistiques développés au Conseil national de la recherche d’Italie à Pise, a déclaré Vincenzo Palleschi, membre de l’équipe, chercheur principal au conseil de recherche.

La technique permet de détecter le bleu égyptien, une couleur développée dans l’Égypte ancienne qui « a une réponse très spécifique dans une seule bande spectrale », a déclaré Palleschi. L’équipe a également analysé les restes résiduels d’autres couleurs restantes pour aider à déterminer les couleurs de la peinture.

En combinant le MHX et les analyses de couleurs, l’équipe a révélé des scènes disparues d’anciennes peintures étrusques. Les chercheurs ont dévoilé plusieurs exemples au cours de la présentation, y compris des détails de peintures représentant le monde souterrain étrusque montrant des roches, des arbres et de l’eau.

Dans la tombe du singe, ainsi nommée parce qu’une peinture dans la tombe montre un singe sur un arbre, les chercheurs ont découvert les détails d’une peinture représentant une personne. À l’œil nu, le tableau ressemble à un flou rouge, mais une fois le MHX et les analyses de couleur terminés, le tableau montrait clairement une personne portant un objet et des détails sur ses cheveux et son visage. La tombe a été découverte au 19ème siècle mais maintenant, avec la nouvelle technologie, la peinture est devenue beaucoup plus visible.

Les recherches de l’équipe sont en cours et d’autres peintures pourraient être révélées à l’avenir.

