Des satellites s’écraseront sur Verdansk dans Call of Duty Warzone Saison 4

Le changement arrive à Verdansk avec la saison 4 de Call of Duty : Zone de guerre lancements le 17 juin et certains d’entre eux impliquent des satellites de l’espace extra-atmosphérique.

C’est vrai, les satellites sont forcés de sortir de leur orbite et de s’écraser sur plusieurs points de la carte Warzone, d’après une nouvelle bande annonce pour la quatrième saison du jeu Battle Royale gratuit. L’un des sites de l’accident se trouve en plein centre de la carte – un pont entre l’hôpital et le centre-ville – avec des morceaux de débris dispersés tout autour. Un autre point d’intérêt se trouve juste à l’extérieur de Farmland où un autre satellite s’est écrasé.

En rapport: Space Games — Les dernières offres, actualités et plus

Image 1 sur 3 Les satellites tomberont lors du lancement de la saison 4 de Call of Duty Warzone le 17 juin. (Crédit image : Activision) Image 2 sur 3 Les satellites tomberont lors du lancement de la saison 4 de Call of Duty Warzone le 17 juin. (Crédit image : Activision) Image 3 sur 3 Les satellites tomberont lors du lancement de la saison 4 de Call of Duty Warzone le 17 juin. (Crédit image : Activision)

Si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l’espace, cela pourrait être excitant car il y a de fortes chances que Raven Software pousse les joueurs vers ces sites de crash avec des événements ou des contrats à durée limitée, mais une feuille de route complète pour la saison n’a pas encore été révélée.

La mise à jour est gratuite avec le jeu et ce ne sont pas seulement les satellites qui font partie du changement. Les motos arrivent également à Verdansk dans un ajout intrigant pour les joueurs cherchant à parcourir la carte un peu plus rapidement, ou les joueurs cherchant simplement à échapper à leurs ennemis d’une manière nouvelle et divertissante.

Détournée, une carte préférée des fans est sur le point de revenir à Call of Duty : Guerre froide mais peut également figurer dans Warzone lui-même. D’après nos confrères de GamesRadar , qui couvre tout ce qui concerne les jeux vidéo et plus encore, la directrice générale de Call of Duty, Johanna Faries de Raven Software, a suggéré qu’il pourrait figurer à Verdansk lui-même, mais cela n’a pas été confirmé par la nouvelle bande-annonce.

Enfin, l’une des fonctionnalités les plus populaires du jeu, le Goulag, bénéficie d’une mise à niveau bien nécessaire. Raven a supprimé toutes les formes de conception verticale afin de garder les choses simples et claires, l’une des raisons de sa popularité initiale.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.