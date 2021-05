Des rumeurs indiquent une fuite de 2 images de Battlefield 6

Béaba Repas Set 2ème Âge 6 portions clip

Béaba Repas Set 2ème Âge 6 portions clip sont idéales pour préparer, conserver et transporter les repas de bébé. Solides et hermétiques, vous pouvez la glisser dans le sac à langer sans risque de fuite. Fabriquées en polypropène de grande qualité, vous pouvez les conserver au réfrigérateur et au congélateur. Pratiques, elles peuvent être décongelées et réchauffées (sans couvercle) au micro-ondes, dans le bol du Babycook et au bain-marie (dont le Bib-Expresso). Faciles à ranger, les portions s'empilent et s'emboitent entre elles. Les Portions clip sont disponibles en trois tailles, 90 ml, 150 ml et 250 ml. A chaque besoin sa portion, que ce soit pour accompagner les premiers jours de diversification alimentaire ou pour conserver des repas complets des tout-petits, il existe un set adapté. Les avantages : Solides et 100 % hermétiques : idéales à transporter Stables et faciles à remplir (large ouverture), Portions empilables : le couvercle se clipse au dessous de la portion (pratique dans le réfrigérateur et congélateur), Emboîtables : faciles à ranger.