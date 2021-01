des rumeurs arrivent d’une série Harry Potter

L’univers du garçon sorcier ne cesse de donner de quoi parler. Le prochain jeu annoncé maintenant est rejoint par les rumeurs d’une série Harry Potter.

Bien sûr, Harry Potter et ses amis ont donné à beaucoup de gens plus d’une joie. Parmi eux, un serveur, bien sûr. Et il semble que cela va le rester pendant longtemps. Nous avons déjà un jeu vidéo en cours qui, bien que retardé, a une fenêtre de lancement. Mais à cela, vous devez également ajouter un autre projet possible car ils commencent à sonnerr rumeurs d’une série Harry Potter.

La personne chargée de sonner l’alarme est The Hollywood Reporter. Le journal informatif affirme que ses sources préviennent que le Gestionnaires HBO Max ils ont eu plusieurs rencontres avec des scénaristes afin de préparer une série de l’univers magique que JK Rowling a créé. Et oui, c’est exactement ce que vous lisez: il n’y a rien sur la table. Seules les intentions pour que le projet se concrétise.

Cependant, de la même manière que vos «amis» doivent théoriquement rendre les choses que vous leur prêtez, les choses ne se passent pas toujours comme elles le devraient. Ainsi, la franchise, aux mains de Warner Bros. ne peut absolument rien garantir pour le moment. Et si vous le faites, il est très probable que la chose n’atteigne pas le service de streaming bientôt. Au moins jusqu’à ce que la pandémie passe [inserten risas enlatadas].

Même comme ça, nous avons le monde Harry Potter depuis un moment. Souvenons-nous que nous avons encore quelques films pour terminer l’histoire des Animaux fantastiques et où les trouver. Et nous ne pouvons pas oublier le jeu en monde ouvert annoncé par la société. Bien sûr, celui-ci a annoncé que jusqu’en 2022, nous ne pourrons pas nous en emparer … du moins.