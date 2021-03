Des rôles impressionnants de Millie Bobby Brown qui vous rendront hypnotisés pour Godzilla Vs Kong

Millie Bobby Brown a tellement séduit le public dans le rôle d’Eleven dans l’évasion, Netflix a frappé Choses étranges, qu’il pourrait être difficile pour certains téléspectateurs de voir l’actrice dans un autre rôle. Cependant, faire cela reviendrait à rejeter en bloc l’une des actrices les plus talentueuses et les plus polyvalentes que nous ayons aujourd’hui. Bien que ses crédits ne soient pas longs, cette interprète lauréate d’un Emmy a déjà accompli plus à 13 ans (elle a 17 ans maintenant) que de nombreux acteurs ne le font au cours de toute une carrière.

Aussi spécial d’un rôle que Eleven est, il fait également partie d’un spectacle spécial dans Choses étranges. Autant les gens l’adorent et veulent glaner plus d’informations sur la destination de la série (séparer les personnages à la fin de la saison dernière était un coup de génie, au fait), cela ne fera certainement pas des légions de les fans ne remarquent pas que Brown revient au personnage de Madison Russell dans le très médiatisé Godzilla contre Kong. Prenons donc une brève mais intéressante promenade dans le passé pour découvrir certains des autres personnages Millie Bobby Brown s’est incarnée de manière mémorable.

Il était une fois au pays des merveilles

Dans un casting qui comprend tout le monde, de John Lithgow (comme The White Rabbit) à Iggy Pop (comme The Caterpillar), Brown fait un travail solide (sinon bref) ici en tant que jeune Alice qui part dans une aventure incroyable une fois qu’elle entre dans le terrier du lapin. . Initialement situé à l’époque victorienne, ce spectacle traverse différentes périodes pour offrir un regard différent sur l’histoire d’Alice au pays des merveilles. Brown capture l’innocence et la naïveté qu’Alice a avant de «descendre dans le terrier du lapin», mais elle possède également une qualité qui vous permet de savoir qu’elle ne sera pas dissuadée dans son aventure. Elle veut comprendre les choses et finalement revenir à un cadre plus normal. Ce spectacle n’a duré qu’une saison et Brown échangerait finalement les aventures d’une Alice contre l’Upside Down. Cependant, dans ses 2 épisodes de cette émission, elle a laissé une marque indélébile qui serait finalement réalisée peu de temps plus tard.

Enola Holmes

À première vue, Netflix Enola Holmes peut sembler un film étrange à faire pour Brown, en particulier sur les talons de Choses étranges. Lorsque vous regardez réellement l’émission, il devient de plus en plus évident pourquoi l’actrice a joué ce rôle. Brown joue la sœur adolescente du détective le plus célèbre de tous les temps, Sherlock Holmes. Au début de l’histoire, leur mère (la toujours grande Helena Bonham Carter) disparaît et Enola prend bientôt la cause de sa recherche. Cela la met en fait sur une trajectoire de collision avec son frère Sherlock (joué par Henry Cavill) et amène finalement Enola dans le monde mystérieux de Lord Tewkesbury (Louis Partridge). Comme vous pouvez le deviner, il y a beaucoup de rebondissements rapides dans cette histoire, et Brown fait un travail formidable en réalisant ce film de deux heures. En plus de cela, elle semble également très à l’aise dans le milieu de l’Angleterre des années 1800.

NCIS

Jouant le rôle de Rachel Barnes pour un épisode, Millie Bobby Brown avait 10 ans lorsqu’elle est apparue dans cette longue émission de 2003. L’épisode est intitulé « Parental Guidance Suggested » et l’intrigue voit Barnes (Brown) aider Gibbs (Mark Harmon ) obtenir des informations sur sa mère décédée. Au départ, il semble que le meurtre soit l’œuvre de terroristes. Alors que Gibbs travaille sur l’affaire, il se rend vite compte qu’il y a des acteurs encore plus importants dans le meurtre de la femme. Maintenant, Brown n’a peut-être été dans cette émission que pour un épisode, mais il est tout à fait clair que même à ce stade de sa carrière naissante, elle avait la marchandise. Tenir sa propre place avec un spectacle qui propose plusieurs saisons pour n’importe quel acteur est une colline difficile à gravir. Que Brown l’ait fait à un si jeune âge a probablement donné le Choses étranges les créateurs ont des raisons de croire qu’elle pourrait certainement gérer (et élever) leur matériel.

L’anatomie de Grey

Brown est apparu dans cette émission pour un épisode intitulé « Je ressens le mouvement de la Terre » pendant la saison 11 dans le rôle de Ruby. Dans l’émission, sa mère était tombée malade après un tremblement de terre. Ruby passe ensuite la majorité de l’épisode à parler avec le Dr Owen Hunt (Kevin McKidd) jusqu’à ce qu’elle et sa mère reçoivent finalement l’aide dont ils ont besoin. Considérant qu’elle n’avait que 11 ans lorsqu’elle a joué ce rôle, Brown doit vraiment être reconnu pour avoir manipulé si habilement un tel matériel. C’est une chose de jouer le rôle d’un enfant effrayé. C’est une autre de jouer le rôle d’un enfant essayant de sauver un parent. Tout cela est géré avec facilité comme Brown l’a montré ici et bien sûr plus tard dans sa carrière. Il y a une qualité mystérieuse chez Millie Bobby Brown. Cela est sans aucun doute dû à la façon dont elle a joué le rôle des Eleven sur Choses étranges. Cependant, elle apporte tellement de gravité à 11 ans et une performance très nuancée, qu’il est vraiment assez miraculeux de la voir jouer dans cet épisode du hit ABC.

Famille moderne

La meilleure partie de Millie Bobby Brown dans cette émission est que nous la voyons dans une comédie. Ne vous méprenez pas, des projets comme Choses étranges et Enola Holmes présentaient des moments amusants qui étaient naturellement intégrés dans le matériau. En même temps, si vous voulez bien rire, je ne pense pas que vous mettriez l’une de ces choses. Encore une fois, Brown n’était dans cette émission que pour un épisode et, pour être très honnête, elle n’est pas dans l’épisode depuis très longtemps. Cependant, si vous aimez Famille moderne et Millie Bobby Brown, pourquoi ne voudriez-vous pas être completiste et la voir briller ici? Dans cet épisode de la saison 6 intitulé « Closet? Vous allez l’adorer », elle incarne une jeune femme qui se fait voler son vélo par nul autre que Manny (Rico Rodriguez). Comme je l’ai mentionné, c’est une scène rapide et ce n’est pas comme si vous alliez voir quelque chose de brillant se produire, mais c’est un avis rapide pour les fans de l’actrice qu’elle peut jouer à peu près n’importe quoi.

Godzilla: le roi des monstres

Comme Madison Russell dans Godzilla: le roi des monstres, Millie Bobby Brown a fait du bon travail avec une franchise aussi massive qui existe depuis 1954. Dans ce film, Brown joue la fille du Dr Mark Russell (Kyle Chandler). Au milieu de leur relation (ainsi que de la dynamique que maman, le Dr Emma Russell (Vera Farmiga), apporte), nous découvrons que Godzilla est de retour et que cette bête va en fait faire équipe avec Mothra pour combattre la tristement célèbre Ghidorah (comme ainsi que le légendaire Rodan). Honnêtement, le CGI est la chose ici, mais cela ne signifie pas que Madison Russell (ou tout autre personnage) a été laissé de côté. Il y a une dynamique familiale intéressante entre les Russell qui se joue au cours du film. Imprégnée de la perte d’un événement familial précédent, Brown est au centre de tout cela alors que son caractère précoce réveille essentiellement le but de sa famille dans la vie. Encore une fois, l’actrice était plus qu’à la hauteur de la tâche dans ce film et il va de soi que dans Godzilla contre Kong elle va avoir un peu plus de temps d’écran avec ses homologues CGI.

Choses étranges

De tous les rôles évoqués dans cette liste, j’ai sauvé le magnifique tour de Millie Bobby Brown en tant que Eleven pour la fin. Pourquoi? Eh bien, mis à part le fait que presque tout le monde connaît Brown de ce rôle, quiconque lit cet article connaît déjà probablement l’histoire de Choses étranges. Cette histoire de la ville endormie de Hawkins, dans l’Indiana, qui abrite des expériences folles qui traitent à la fois des univers paranormaux et parallèles, fait désormais partie des traditions télévisuelles révolutionnaires. Brown, initialement avec la tête rasée, a joué un personnage très mystérieux dont nous venons de découvrir qu’il a été victime de telles expériences. Cela ne dit rien de l’apparition mystérieuse de Will Byers (Noah Schnapp) qui conduit un groupe d’adolescents aventureux dans le terrier du lapin du plus grand secret de cette ville. Bien que l’histoire se soit finalement éloignée de Brown au fil des saisons, elle est certainement toujours l’une des principales stars et joue vraiment son rôle avec une netteté et une force incroyables. La meilleure partie est que nous avons, littéralement, l’occasion de voir Brown / Eleven grandir dans ce monde réel / cinématographique et cela crée une autre couche de complexité que Brown est extrêmement bien adaptée à gérer. Choses étranges est une pierre de touche culturelle. C’est le genre de projet auquel Brown a vraiment beaucoup apporté, et on ne peut que se demander comment elle jouera son rôle dans Godzilla contre Kong ainsi que tout ce qui lui arrivera dans le futur.