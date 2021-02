Des restes insaisissables d’étoiles à neutrons de la célèbre Supernova 1987A enfin retrouvés, affirment des scientifiques

24 févr.2021 18:31:37 IST

Un groupe d’astronomes, utilisant des données de missions spatiales antérieures et de télescopes au sol, prétend avoir finalement trouvé un noyau stellaire écrasé à partir d’une explosion d’étoiles qui a été vue le 24 février 1987. Selon un déclaration de l’agence spatiale, la supernova connue sous le nom de Supernova 1987A est située dans le Grand Nuage de Magellan, une petite galaxie compagnon de notre propre Voie Lactée, à environ 1 70 000 années-lumière de la Terre. Le rapport a ajouté que tandis que les astronomes regardaient des débris exploser vers l’extérieur du site de la détonation, ils cherchaient également ce qui aurait dû rester du noyau de l’étoile – une étoile à neutrons.

En utilisant les données de l’Observatoire de rayons X Chandra de la NASA et des données inédites du Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) de la NASA, en combinaison avec les données du Atacama Large Millimeter Array (ALMA) basé au sol, les chercheurs ont pu présenter des preuves du neutron étoile au centre de SN 1987A. En parlant de cela, l’auteur principal Emanuele Greco a déclaré que depuis 34 ans, les astronomes ont passé au crible les débris stellaires dans l’espoir de trouver l’étoile à neutrons.

Selon les auteurs de l’étude, lorsqu’une étoile explose, elle s’effondre sur elle-même avant que les couches extérieures n’explosent. Cependant, la compression transforme le noyau en un objet extrêmement dense appelé étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons à rotation rapide et hautement magnétisées, appelées pulsars, produisent des faisceaux de radiations que les astronomes détectent sous forme d’impulsions. Si le noyau est bien un pulsar au centre de SN 1987A, ce serait le plus jeune jamais découvert.

Dans les données Chandra et NuSTAR, les chercheurs ont identifié des rayons X de relativement faible énergie provenant des débris de SN 1987A s’écrasant sur le matériau environnant. Ils ont également trouvé des preuves de particules à haute énergie, en utilisant la capacité de NuSTAR à détecter des rayons X plus énergétiques. Les auteurs de l’étude, considérant différentes théories sur la source des rayons X énergétiques, affirment que c’était un pulsar (qui a un vent) et des particules chargées qui sont accélérées à une vitesse proche de la lumière, formant une nébuleuse autour le pulsar. Ce phénomène, également appelé nébuleuse du vent pulsar, peut théoriquement être trouvé à l’intérieur de la coquille d’un reste de supernova, indique le communiqué.

Les débris entourant le pulsar sont capables d’absorber son émission de rayons X à plus faible énergie, ce qui le rend difficile à détecter actuellement. Selon l’étude, ce matériau se dispersera au cours des prochaines années, réduisant ainsi son pouvoir absorbant. Selon les chercheurs, les émissions du pulsar devraient émerger dans environ dix ans. Cela révélerait l’existence de l’étoile à neutrons reclus au cœur de SN 1987A.

