Des responsables de la Floride se précipitent pour drainer un énorme réservoir d’eaux usées avant un effondrement potentiel

À la fin de la semaine dernière, une brèche importante dans le mur d’un réservoir d’eaux usées à Piney Point, en Floride, a menacé de déverser des centaines de millions de gallons d’eau contaminée dans les communautés voisines.

L’eau contient des niveaux élevés de phosphore et d’azote, qui peuvent affecter la qualité de l’eau, et si le réservoir s’effondrait complètement, l’inondation qui s’ensuivrait déferlerait sur les maisons et les entreprises locales et pourrait potentiellement être contaminée par des déchets radioactifs stockés sur le site du réservoir, le Bradenton Herald a rapporté .

Pour éviter ce désastre potentiel, les responsables ont commencé à pomper les eaux usées hors du réservoir et dans Port Manatee, un port maritime qui donne accès à Tampa Bay, le Tampa Bay Times a rapporté . Le pompage a commencé le 30 mars et, le 4 avril, une moyenne de 35 millions de gallons (132 millions de litres) d’eau était déversée dans la baie chaque jour. L’eau déversée n’est pas radioactive.

Le plan est de vider complètement le réservoir dans la baie et dans « de grands conteneurs de stockage », a déclaré le 4 avril l’administrateur par intérim du comté de Manatee, Scott Hopes, selon le Tampa Bay Times.

« Nous ne sommes pas encore sortis de la zone critique », a déclaré Hopes. Si le réservoir s’effondre, « tous les modèles montrent qu’il faudrait moins d’une heure pour qu’il se vide, jusqu’à une hauteur de 20 pieds [6 meters] mur d’eau », dit-il.

Qu’y a-t-il dans l’eau?

Les responsables ont initialement signalé une fuite dans l’un des étangs du réservoir de Piney Point le 26 mars, lorsqu’ils ont trouvé de l’eau s’écoulant de l’étang à un taux de 2 à 3 millions de gallons (8 à 11 millions de litres) par jour, selon le New York Times . L’étang de 79 acres (32 hectares) contient principalement de l’eau salée qui a été draguée de Port Manatee, ainsi que de l’eau de pluie, du ruissellement des eaux pluviales et de «l’eau de traitement» de l’usine de phosphate de Piney Point, aujourd’hui disparue, a rapporté le Bradenton Herald.

L’usine de phosphate a ouvert en 1966 pour fabriquer des engrais, et elle a fonctionné pendant 35 ans, selon le Herald. La fabrication d’engrais a également produit un déchet appelé phosphogypse, qui contient des matières radioactives, y compris uranium et radium .

Le bassin d’eaux usées qui fuit se trouve au sommet d’une «pile» de ce phosphogypse, et bien que l’eau elle-même ne soit pas radioactive, une brusque brèche de la paroi du réservoir pourrait renverser la cheminée en dessous et envoyer des matières radioactives couler dans les communautés et les cours d’eau voisins.

L’étang qui fuit se trouve également à proximité de deux réservoirs d’eaux usées supplémentaires, selon le Tampa Bay Times; si l’étang qui fuit s’effondre, certains experts craignent que l’eau libérée ne passe sur ces étangs voisins et libère des centaines de millions de gallons supplémentaires d’eau contaminée.

Les eaux usées de l’étang qui fuit « répondent aux normes de qualité de l’eau pour les eaux marines, à l’exception du pH, total phosphore , le total azote et l’azote ammoniacal total « , a annoncé le Département de la protection de l’environnement de Floride, selon le New York Times. » Il est légèrement acide, mais pas à un niveau qui devrait être préoccupant, ni ne devrait être toxique. «

Mise à jour #PineyPoint: – Les responsables du comté de Manatee ont déclaré qu'un thermo-drone a trouvé une deuxième fuite potentielle – Des pompes supplémentaires seront déplacées jusqu'à 100 millions de gallons / jour – Les ingénieurs sont sur place pour évaluer la deuxième fuite potentielle C'est notre arrière-cour et nous devons trouver des solutions permanentes.

Le 26 mars, l’étang qui fuyait contenait 480 millions de gallons (1,8 milliard de litres) d’eau, a rapporté le New York Times; au 3 avril, il ne restait plus que 390 millions de gallons (1,5 milliard de litres). Les ingénieurs ont tenté de colmater la fuite les 2 et 3 avril mais n’ont pas réussi.

Après un examen plus approfondi, les ingénieurs ont noté qu ‘ »une partie du mur de confinement sur le site de la fuite s’est déplacée latéralement, ce qui signifie que l’effondrement de la structure pouvait survenir à tout moment, et que le personnel et le personnel ont donc été évacués du site », Jacob Saur, directeur du comté de la sécurité publique, a déclaré le Tampa Bay Times.

Le 3 avril, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence, qui a établi une zone d’évacuation obligatoire autour du réservoir. Plus de 300 maisons – ainsi que des terres agricoles, des pâturages et une usine de gaz naturel qui alimente en électricité des millions de résidents du comté de Manatee – se trouvent dans la zone d’évacuation, selon le Tampa Bay Times. La prison du comté de Manatee se trouve également dans la zone inondable, mais tout le personnel et les détenus ne sont pas évacués; certains sont simplement déplacés vers les étages supérieurs de la prison.

« En regardant le volume d’eau qui a été enlevé et la stabilité actuelle de la brèche actuelle, je pense que l’équipe est beaucoup plus à l’aise que nous ne l’étions hier », a déclaré Hopes dimanche 4 avril, selon le Bradenton Herald. « Avec l’ajout des pompes … je pense que nous allons être dans une position encore meilleure. » Au 4 avril, moins de 300 millions de gallons (1,1 milliard de litres) d’eau restaient dans l’étang qui fuyait, a rapporté le Tampa Bay Times.

Bien que les eaux usées de l’étang qui fuit ne soient pas censées être toxiques, l’infusion soudaine de phosphore et d’azote dans Tampa Bay pourrait faire des ravages sur les plantes et la faune locales.

Par exemple, les polluants des engrais pour gazon, des fosses septiques et des déchets agricoles ont alimenté la prolifération d’algues dans l’Indian River Lagoon, un estuaire sur la côte atlantique de la Floride, enduisant la surface de l’eau de boue qui empêche la lumière d’atteindre les herbiers en contrebas, National Geographic a rapporté . Lorsque ces herbes marines sont mortes, cela a provoqué un effet d’entraînement dans tout l’écosystème et laissé lamantins avec trop peu de nourriture pour survivre.

À la suite de la catastrophe de Piney Point, « les proliférations d’algues suivies de la mort de poissons sont la chose la plus probable », Matthew Pasek, professeur de géosciences à l’Université de Floride du Sud, a dit à Axios . « Cela aura également un impact sur la chaîne alimentaire plus tard. Il est peu probable que des dégâts humains soient causés, mais il y aura une baie assez puante pendant un certain temps. »

Le réservoir de Piney Point a fui plusieurs fois dans le passé, selon le Bradenton Herald . En 2003, environ 250 millions de gallons (950 millions de litres) d’eaux usées ont été déversés dans le golfe du Mexique pour empêcher un débordement au réservoir, et en 2011, une brèche d’étang a envoyé une vague d’eaux usées dans Bishop Harbour.

