Des reprises d’invasions secrètes seraient liées à des similitudes avec la guerre en Ukraine

Samuel L. Jackson a récemment révélé que la série Marvel Invasion secrète subirait des reprises dans les mois à venir ; cependant, il a maintenant été suggéré que des changements plus importants pourraient être apportés à l’émission en raison de la guerre en cours en Ukraine. Dans un rapport de Daniel Richtman, il a été suggéré qu’au lieu des ajustements habituels que les reprises apportent habituellement, Secret Invasion pourrait subir des changements importants en raison d’une séquence trop proche des événements du monde réel.

Invasion secrète Le tournage s’est initialement terminé en avril, deux mois seulement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cependant, la guerre a continué à gronder pendant plusieurs mois de plus que prévu initialement, et certaines des images et des histoires qui ont émergé du pays ont montré de nombreuses atrocités et scènes de dévastation. Bien que les détails sur la série soient encore secrets, il n’est pas trop difficile d’imaginer que certains aspects de la série pourraient se rapprocher de l’événement actuel compte tenu de certaines des images vues du plateau.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ceci étant pris en compte depuis un certain temps, cela aide également à expliquer comment Invasion secrète devait initialement être diffusé cette année mais n’a jusqu’à présent pas reçu de date de sortie. Dans l’effet d’entraînement de ce retard, cela donne également une raison pour laquelle Marvel Studios a choisi d’échanger les dates de sortie de Les Merveilles et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Avec Invasion secrète semblant avoir des liens directs avec Les Merveillesl’incertitude quant à la sortie de l’émission signifie que le Capitaine Marvel la suite ne sortira pas en salles avant l’été prochain.

Samuel L. Jackson tournera à Londres en août

Studios Marvel

Ces nouveaux détails sur la série interviennent après qu’on ait demandé à Samuel L. Jackson s’il avait fini de travailler sur la série très attendue et qu’il ait répondu : « Non. Je n’ai pas fini. Je suis sur le chemin du retour à Londres à un moment donné en août. Mais je dois y retourner et faire des trucs pour Les Merveilles et puis je dois faire des trucs pour Invasion secrète. »

Invasion secrète a été annoncé pour la première fois lorsque la phase 3 du MCU battait son plein, et à l’époque, il devait prendre la forme d’un film. Cependant, l’introduction de Disney + a semblé changer cela, similaire à ce que Lucasfilm a fait avec Obi Wan Kenobiet il a ensuite été ajouté à la longue liste des projets Disney + en cours pour 2022. Plus tôt cette année, une mise à jour de l’un des propres sites de Marvel répertoriés Invasion secrète comme étant sorti vers août ou septembre, mais cette date a été supprimée assez rapidement, et maintenant le spot semble être allé à She-Hulk : avocatequi arrive le 17 août.

Bien qu’aucune date n’ait encore été confirmée pour Invasion secrète, il devrait maintenant arriver vers février 2023, mais cela est évidemment susceptible de changer en fonction du déroulement des reprises et de la durée des travaux d’effets visuels de post-production ultérieurs. Bien qu’il y ait encore beaucoup d’autres spectacles Marvel qui viennent combler le vide cette année, Invasion secrète est probablement l’une des émissions les plus attendues actuellement sur la liste de Marvel et celle que les fans aimeraient voir arriver le plus tôt possible.