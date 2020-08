Des relations très controversées: rester une équipe, même si c’est difficile

Lorsque les parents se séparent, ils se retrouvent souvent devant les tribunaux de la famille. Certains entrent dans une guerre des roses, qui affecte toutes les personnes impliquées. Comment pouvez-vous faire mieux? La persévérance dans les débats est un piège, explique l’auteur Marianne Nolde dans une interview accordée à ntv.de. Et parfois, les petits pas ont des effets étonnants.

ntv.de: Vous avez travaillé comme expert des tribunaux de la famille pendant 36 ans. Cela vous a-t-il incité à écrire votre livre «Les parents restent après la séparation»?

Marianne Nolde: Aussi, mais pas seulement. Parce que j’ai aussi vécu une séparation avec des enfants. Lorsque mon mari et moi nous sommes séparés, j’avais 33 ans et huit ans d’expérience en tant qu’expert. Mes enfants avaient alors deux et six ans. Bien que je sache de par ma pratique professionnelle ce qu’il faut surveiller pour que les enfants puissent faire face au mieux à la séparation des parents, j’ai aussi commis des erreurs. À un moment donné, j’ai moi-même cherché une aide thérapeutique pour sortir de mon chaos émotionnel – ce n’est vraiment pas une situation facile pour personne. Depuis, j’ai observé à maintes reprises à quelle fréquence des erreurs sont commises par ignorance. Je voulais rencontrer cela et encourager les parents qui se séparent.

Quel est le spectre des cas que l’on vit en tant qu’expert?

Je n’accompagne pas les séparations qui se passent très bien. Ceux-ci ne se retrouvent pas devant les tribunaux parce que les parents sont d’accord à l’avance, souvent avec l’aide de médiateurs ou du bureau de la protection de la jeunesse. Un évaluateur n’entre en jeu que lorsque certaines choses ont échoué. Parfois, le travail éducatif aide, et il “clique” soudainement. À l’autre extrémité du spectre se trouvent les guerres des roses. Puisque le fichier est livré dans un emballage de 5 kilogrammes. Dans ces relations très controversées, il s’est passé tellement de choses que pour certains enfants, la dernière chance de survie est d’être pris en charge par un seul parent.

Qu’est-ce qui unit ces guerres de roses?

Les parents si hostiles peuvent difficilement adopter une nouvelle perspective. La plupart du temps, j’ai remarqué lors de la première conversation qu’il existe des systèmes très rigides. Dans une telle situation, lorsque le litige dure des années, les enfants ne peuvent se tourner que d’un côté à un moment donné. De plus, il y a la situation paradoxale que le parent physiquement absent joue néanmoins un rôle important en raison du processus de la vie familiale. Souvent, à un moment donné, les gens se battent avec tous les moyens pour blesser l’autre.

Comment les parents peuvent-ils éviter cela?

Marianne Nolde est une experte des processus familiaux depuis longtemps. (Photo: Birgit Röpke)

Tout d’abord, cela aide à comprendre que la question de la culpabilité n’est ni utile ni opportune. Il n’y a que quelques exceptions pour de bonnes raisons, comme la toxicomanie ou la violence. Puisqu’un parent doit élever seul. Cependant, l’un des points les plus importants est de montrer aux enfants qu’ils peuvent continuer à aimer leurs deux parents après une séparation. J’ai vu très souvent que les enfants n’osent pas montrer de l’amour pour un parent à l’autre parent. Vous avez peur de l’offenser. Ce n’est pas clair pour de nombreux parents et ils confondent le comportement des enfants avec une réelle aversion pour le père ou la mère.

Ils mettent également en garde contre le rôle de la victime – qu’est-ce qui le rend si attrayant?

Le fait que vous ayez beaucoup de compassion, surtout après une liaison, peut être une bonne consolation. Je n’aurais pas non plus eu une histoire de victime aussi mauvaise. Le problème est le suivant: si vous configurez ce rôle, il sera difficile de sortir. Il est beaucoup plus intelligent de regarder votre propre part et de vous demander ce que vous pouvez faire pour améliorer la prochaine relation.

Avez-vous réussi?

Je pense que oui – je viens d’avoir un mariage d’argent!

Comment la situation des pères s’est-elle développée?

Cela a beaucoup changé. Quand j’ai commencé à donner des conseils, les pères travaillaient à plein temps et les mères étaient pour la plupart soit des femmes au foyer, soit un emploi marginal. Après une séparation, les enfants vivaient avec la mère et ne voyaient leur père que pendant leur temps libre. Aujourd’hui, les pères s’impliquent différemment dans la famille, les femmes ont un intérêt complètement différent pour la vie professionnelle. C’est pourquoi nous trouvons naturellement aujourd’hui des solutions complètement différentes de celles d’il y a 30 ans, car la continuité est un facteur important dans les expertises. Si les parents partageaient les soins avant la séparation, cela devrait le rester après la séparation.

Certains pères se sentent victimes de discrimination devant les tribunaux, à votre avis, est-ce une allégation légitime?

Dans certains cas, il peut en être ainsi. Il y a bien sûr des pères qui sont fortement impliqués et qui, en situation de séparation, sont remis à l’ancien rôle de père plutôt absent. Mais il y a aussi des pères qui n’étaient pas particulièrement engagés et qui insistent soudainement sur le droit de voir les enfants autant que possible lorsqu’ils se séparent. La crainte des paiements alimentaires peut également jouer un rôle ici. C’est la tâche exigeante du juge de la famille de vérifier cela et de traiter le cas individuel.

Le manque de qualification des juges est critiqué à plusieurs reprises. Comment avez-vous vécu cela?

En 36 ans, j’ai appris à connaître des juges de la famille très engagés, capables, motivés et aussi psychologiquement habiles et je ne veux certainement pas participer à la dénigrement générale des juges de la famille. Comme pour tout autre groupe professionnel ayant un travail responsable, je pense que la formation continue des juges de la famille est importante. Dans tous les cas, il serait logique d’avoir une formation conversationnelle. J’ai vu que les juges qui ont donné le bon ton dans leurs relations avec les parents ont été en mesure de régler les différends dès le début. Ou qu’ils pourraient motiver les parents à rechercher une solution amiable dans le cadre de la médiation au lieu de nouvelles procédures judiciaires étendues.

Comment la situation des familles a-t-elle changé – et comment cela affecte-t-il le tribunal?

Les juges de la famille doivent faire face à de nombreux nouveaux développements sociaux. C’est là que je propose le modèle interchangeable, qui n’apparaissait pas dans mon travail pendant longtemps, mais qui joue maintenant un rôle plus important. Je trouve insatisfaisant si, en fin de compte, cela dépend des préférences subjectives du juge, si un modèle d’échange est même considéré comme une option sérieuse ou s’il dit au tribunal en question: Mais pas ça, ça ne peut pas être bon – sans traiter de ça d’avoir examiné de manière plus approfondie l’état actuel des recherches sur le sujet. À l’inverse, j’entends déjà que les juges convaincus du modèle de basculement y voient une solution à tous les litiges sans un examen individuel adéquat. Cela conduit également à des problèmes car ce n’est pas la solution optimale pour toutes les familles.

Parfois, une solution peut être très banale – dans votre livre, vous écrivez comment vous avez impressionné votre fils avec du jus d’orange.

“Mutmachbuch” de Nolde a été publié par Knaur et coûte 16,99 euros.

Oui, cela peut sembler étrange au début. Mais le parent, qui s’occupe de l’enfant pour la plupart, a souvent peur que l’enfant trouve l’autre enfant plus beau parce qu’il est autorisé à faire plus là-bas. C’était la même chose dans mon cas: je me sentais comme une mère qui fixait le plus de règles, souvent comme une souris grise, parce que mes enfants avaient le droit de faire plus avec leur père et leurs grands-parents. Quand j’ai demandé à mon fils ce qu’il pensait être mieux avec grand-mère et grand-père, il a mentionné une variété de choses, notamment le fait qu’il était autorisé à dîner là-bas devant la télévision, avec laquelle je ne pouvais pas me lier d’amitié. Mais il a aussi dit: Il y a toujours du jus d’orange – nous «n’avions» que du jus de pomme biologique et de l’eau. J’ai aussi acheté du jus d’orange à partir de là. C’était un petit changement qui n’a fait de mal à personne. Et puis, des années plus tard, à l’âge adulte, mon fils m’a dit à quel point c’était génial qu’il y ait toujours du jus d’orange après l’avoir mentionné. L’auto-efficacité peut également être expérimentée lorsque les enfants sont autorisés à concevoir de soi-disant petites choses.

Une séparation, c’est beaucoup, c’est une situation extrêmement émotionnelle et pourtant vous demandez pardon – cela peut-il aussi réussir si vous ne vous sentez pas du tout noble?

Oui. Je connais la frustration et le désir de vengeance et la colère lorsque je me sépare de ma propre expérience. Et je n’ai pas toujours réussi à pardonner. Mais savoir quoi faire aux enfants lorsque vous suivez vos impulsions peut être une grande motivation pour ne pas le faire. Et: Vous pouvez aussi faire des erreurs, vous ne devez pas toujours pardonner partout. Les séparations ne sont jamais rationalisées. Et même les parents qui se séparent peuvent montrer à leurs enfants quelque chose de très précieux: comment se séparer en bien. Si vous regardez une relation ratée avec ce regard, la guérison est possible.

Sarah Borufka s’est entretenue avec Marianne Nolde