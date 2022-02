Des réactions inexplorées sont arrivées, alors cela valait-il la peine d’attendre ?

Après des années et des années de retards et de refoulements, l’adaptation sur grand écran du jeu vidéo populaire Inexploré est arrivé, et les premières réactions sont maintenant là. Mettant en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg en tant que paire centrale d’aventuriers en herbe Nathan Drake et en tant que Victor « Sully » Sullivan, le film Uncharted est en développement depuis tout le chemin du retour en 208. Alors , cela valait-il la peine d’attendre ?

Le consensus parmi beaucoup de ceux qui ont eu la chance de voir Inexploré eu, à tout le moins, un bon moment au théâtre – principalement en ce qui concerne les séquences d’action et les cascades impressionnantes exposées.

Basé sur l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, Inexploré raconte l’histoire de Nathan Drake alors qu’il se lance dans sa première aventure aux côtés de son rival devenu partenaire Victor « Sully » Sullivan. Mettant en vedette Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, intelligent et intelligent, Uncharted présentera au public le duo d’explorateurs alors que Nathan Drake devient le chasseur de trésors que les fans de jeux vidéo connaissent et aiment tous. L’intrigue verra le couple chercher « le plus grand trésor jamais trouvé » tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère perdu depuis longtemps de Drake.

Inexploré Le réalisateur Ruben Fleischer est parti dans l’espoir de plaire à la fois aux fans du jeu vidéo et aux nouveaux venus assis pour regarder les aventures de Nate et Sully pour la première fois. D’après les sons, cet équilibre certes très difficile n’a pas été tout à fait atteint, les fans du jeu étant invités à regarder le film avec des yeux objectifs.





Bien sûr, avec les hauts doivent venir les bas, et les réactions à Inexploré n’ont pas tous été aussi positifs. Heureusement, même si tout ne fonctionne pas dans l’adaptation du jeu vidéo, c’est un autre véhicule vedette pour Tom Holland.

Les choses empirent un peu avec cette réaction cependant, qui décrit Inexploré comme « fade ». Il y a eu des inquiétudes tout au long de la production selon lesquelles Tom Holland et Mark Wahlberg ont été mal exprimés, et il semble que ces jugements aient pu être justes. Selon certains fans, au moins…





Pour d’autres, même si cela peut prendre un certain temps, Tom Holland et Mark Wahlberg évoluent progressivement dans leurs rôles respectifs. Finalement, Inexploré apparaît comme un blockbuster d’action-aventure médiocre mais agréable.

Mais nous terminerons les choses sur une note plus élevée, avec cette réaction appelant Inexploré un film de jeu vidéo « big-dumb-fun ». Vraiment, aurions-nous dû nous attendre à autre chose ?

Réalisé parRuben Fleischer (Venom, Zombieland : appuyez deux fois) d’après un scénario de Rafe Lee Judkins, Art Marcum et Matt Holloway, Inexploré met en vedette Sophia Ali dans le rôle de Chloe Frazer, une autre chasseuse de fortune et associée de l’intérêt amoureux de Sully et Nate; Tati Gabrielle dans le rôle de Braddock, un mercenaire travaillant contre Nate et Sully; Pilou Asbæk et la personnalité de YouTube ElrubiusOMG dans des rôles non divulgués ; et Antonio Banderas dans le rôle de Moncada, un chasseur de trésors impitoyable et l’antagoniste du film aux côtés de Tom Holland et Mark Wahlberg en tant que duo central qui se chamaille.





Inexploré est prévu pour une sortie en salles aux États-Unis le 18 février par Sony Pictures Releasing.





