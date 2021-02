Des rayures mystérieuses repérées sur la Russie sur les images satellite – et la NASA est perplexe

Près de la rivière Markha à Arctique Sibérie, la terre ondule d’une manière que les scientifiques ne comprennent pas entièrement.

Plus tôt cette semaine, des chercheurs de la NASA ont publié une série d’images satellites du paysage ridé particulier à l’agence. Site Web de l’Observatoire de la Terre . Prises avec le satellite Landsat 8 sur plusieurs années, les photos montrent le terrain des deux côtés de la rivière Markha ondulant avec des bandes sombres et claires en alternance. L’effet déroutant est visible dans les quatre saisons, mais il est plus prononcé en hiver, lorsque la neige blanche rend le motif contrasté encore plus frappant.

Pourquoi cette section particulière de la Sibérie est-elle si rayée? Les scientifiques ne sont pas totalement sûrs et plusieurs experts ont offert des explications contradictoires à la NASA.

En rapport: Les 8 plus grands mystères de la Terre

Une explication possible est écrite dans le sol glacé. Cette région du plateau sibérien central passe environ 90% de l’année couverte de pergélisol, selon la NASA, bien qu’elle dégèle parfois pendant de brefs intervalles. On sait que des parcelles de terre qui gèlent, dégèlent et gèlent à nouveau en permanence prennent d’étranges motifs circulaires ou à rayures appelés sol à motifs, ont rapporté des scientifiques dans une étude publiée en janvier 2003 dans la revue. Science . L’effet se produit lorsque les sols et les pierres se trient naturellement pendant le cycle de gel-dégel.

Les rayures couvrant une partie du plateau sibérien central varient selon la saison. (Crédit d’image: NASA Earth Observatory)

Cependant, d’autres exemples de motifs à motifs – tels que le cercles de pierre de Svalbard, Norvège – ont tendance à être beaucoup plus petites que les rayures observées en Sibérie.

Une autre explication possible est l’érosion. Thomas Crafford, un géologue de l’US Geological Survey, a déclaré à la NASA que les rayures ressemblent à un motif dans les roches sédimentaires connu sous le nom de géologie du gâteau de couche.

Ces modèles se produisent lorsque la fonte des neiges ou la pluie ruisselle vers le bas, ébréchant et jetant des morceaux de roche sédimentaire en tas. Le processus peut révéler des plaques de sédiments qui ressemblent à des tranches d’un gâteau en couches, a déclaré Crafford, avec les rayures plus foncées représentant des zones plus abruptes et les rayures plus claires signifiant des zones plus plates.

Conformément à l’image ci-dessus, ce type de stratification sédimentaire se démarquerait davantage en hiver, lorsque la neige blanche repose sur les zones les plus plates, les faisant paraître encore plus légères. Le motif s’estompe à l’approche de la rivière, où les sédiments se rassemblent en tas plus uniformes le long des rives après des millions d’années d’érosion, a ajouté Crafford.

Cette explication semble bien convenir, selon la NASA. Mais jusqu’à ce que la région puisse être étudiée de près, elle restera une autre de ces curiosités typiquement sibériennes.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.