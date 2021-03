Des projections de retrouvailles étourdies et confuses annoncées avec Matthew McConaughey et Parker Posey

Alamo Drafthouse Cinema est fier d’annoncer que Matthew McConaughey, Parker Posey et le réalisateur Richard Linklater se réuniront – via Zoom – avec l’hôte Jack Black pour le Hébété et confus Cast Reunion. Leur conversation préenregistrée sera diffusée avec des projections du film emblématique commençant, bien sûr, la semaine du 4/20 dans les salles du monde entier.

«En tant que fondateur et directeur artistique de l’Austin Film Society, je sais de première main que les cinémas communautaires comme le nôtre sont des espaces culturels vitaux», déclare Richard Linklater, le directeur novateur de Fainéant, Avant le lever du soleil, et Enfance. « Il est important que chacun fasse sa part pour que les théâtres puissent passer de l’autre côté de cette pandémie. Nous ne pouvons pas nous rassembler en tant que communauté à moins d’avoir des lieux de rassemblement où nous pouvons partager des expériences, et les cinémas sont à la cœur de cela. «

Hébété et confus Cast Reunion est le deuxième des événements «Support Local Cinemas» d’Alamo Drafthouse qui ne sont diffusés que dans les cinémas. L’initiative a été lancée plus tôt ce mois-ci avec THE Lord of the Rings Cast Reunion, qui réunit onze membres de la distribution avec l’hôte Stephen Colbert. Pour soumettre une question au Hébété et confus panel, utilisez le hashtag #Dazed sur Twitter.

À mesure que les niveaux de vaccination augmentent à travers le pays, Alamo Drafthouse continuera d’offrir des événements spéciaux uniques comme Le Seigneur des Anneaux et Hébété et confus événements comme un «retour de bienvenue» pour que les invités retournent en toute sécurité dans leurs cinémas locaux. Les futurs événements «Soutenir le cinéma local» seront produits par Alamo Drafthouse et le contenu sera mis à la disposition de tous les cinémas du monde sans frais.

«Nous avons trouvé que les films qui résonnent le plus pendant COVID sont des titres chaleureux, nostalgiques et reposants que nous appelons« éminemment re-regardables »», déclare Tim League, fondateur et président exécutif d’Alamo Drafthouse. « Peut-être que le roi de nos films cultes rewatchables préférés est Richard Linklater Hébété et confus, et je suis ravi que Richard Linklater, Matthew McConaughey, Parker Posey, et Jack Black nous donnent leur temps pour cet événement. «

Projections de Hébété et confus débutera le mardi 20 avril et se poursuivra jusqu’à la fin mai dans les cinémas du monde entier. Les billets sont en vente pour les projections dans les magasins Alamo Drafthouse sur drafthouse.com/Dazed. Renseignez-vous auprès de votre cinéma local pour les horaires et la disponibilité.

Opérer pendant l’ère COVID a été un immense défi pour tous les théâtres – et se poursuivra même une fois que l’industrie et le monde seront revenus à un sentiment de « normalité ». Après sa réouverture en août dernier, Alamo Drafthouse a réinventé l’ensemble de son modèle d’exploitation pour créer le lieu de rassemblement le plus sûr possible à l’extérieur de la maison – plus sûr que les supermarchés, les bars et les restaurants – avec des protocoles de sécurité considérablement améliorés, des mises à niveau HVAC et une technologie de pointe. .

Tous les deux Le Seigneur des Anneaux et Hébété et confus des événements seront également disponibles sous forme de réservations privées pour votre propre Alamo, l’option innovante de «théâtre personnel» d’Alamo Drafthouse où les invités peuvent rapidement et facilement réserver une projection pour leur famille et leurs amis. De plus, pour les fans qui ne peuvent pas se rendre dans un cinéma en toute sécurité pour le moment, les conversations de retrouvailles seront partagées en ligne via Alamo On Demand plus tard cette année.

Les cinémas du monde entier qui souhaitent accéder au contenu Cast and Crew Reunion doivent réserver les films de manière traditionnelle, puis contacter l’équipe d’Alamo Drafthouse via ce formulaire pour obtenir des instructions supplémentaires. Achetez des billets pour Dazed and Confused aujourd’hui.

