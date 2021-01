Des progrès technologiques à la monétisation, l’industrie du jeu a beaucoup à attendre en 2021

Anand Krishnaswamy06 janv.2021 11:16:44 IST

L’année 2020 a été riche en événements pour l’industrie du jeu vidéo. Si l’on examine ce à quoi on peut s’attendre cette année, les changements majeurs que l’industrie a subis l’année dernière continueront de montrer leur impact. Il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous essayez de comprendre ce que 2021 pourrait avoir en réserve pour l’industrie du jeu. Il s’agit des améliorations de la technologie, des améliorations de la réglementation et de nouvelles idées pour la monétisation des jeux.

Les améliorations technologiques qui ont abouti à l’introduction du ray tracing en temps réel pour les consoles, ainsi que la standardisation du jeu 4k, entraîneront d’autres changements. Le plus fondamental de ces changements est que les fabricants de consoles et les développeurs de jeux qui n’ont pas encore profité de ces nouvelles avancées technologiques s’efforceront désormais de rester pertinents et trouveront donc rapidement un moyen d’offrir ces nouvelles fonctionnalités aux joueurs.

Les progrès technologiques sont également susceptibles de se répercuter d’une manière ou d’une autre sur les jeux mobiles. À ce jour, le jeu mobile est de loin la forme de jeu la plus populaire en France. Cela est dû à la forte pénétration des smartphones et à un Internet mobile bon marché. Le fait que l’industrie du jeu mobile devrait être évaluée à près de 943 milliards de dollars d’ici 2022 motivera toutes les parties prenantes à pousser l’innovation.

L’France est une grande partie de l’avenir de l’industrie, en particulier les jeux mobiles. Selon la Mobile Marketing Association (MMA), le nombre de joueurs mobiles en France est d’environ 368 millions à ce jour, tandis que statista.com le porte à 200 millions. Malgré la variance, les chiffres sont impressionnants.

Ces chiffres indiquent que plusieurs nouveaux jeux seront créés et sortis en 2021. Cela inclut également le jeu. FAU-G, qui a connu une bonne dose de fanfare, en particulier avec le jeu promu par Akshay Kumar. FAU-G devrait maintenant être publié le 26 janvier.

En termes de réglementation, l’industrie a encore un bon chemin à parcourir. Les jeux d’argent en ligne, le dopage dans les eSports professionnels, le trucage de matchs et les problèmes liés à la dépendance au jeu sont des domaines qui doivent être examinés.

Alors que les services de jeux / paris et les casinos sont réglementés dans la plupart des pays, leurs homologues en ligne contournent ces problèmes en basant leurs serveurs sur des pays ou des zones qui ont des réglementations moins strictes. Avec 2021 étant une année qui promet de permettre une croissance massive de l’industrie, ce sera aussi, espérons-le, une année où certaines solutions seront découvertes. Avec de meilleures réglementations pour les jeux d’argent en ligne, il est très probable que les problèmes de trucage de matchs seront résolus.

Les problèmes liés au dopage des joueurs professionnels et des professionnels de l’eSport constituent un autre problème sérieux. Au fil du temps, davantage de jeux verront la nécessité de mettre en place une politique antidopage capable de surveiller les joueurs pendant les tournois.

La dépendance au jeu est un problème qui ne sera probablement pas résolu complètement. Cependant, il y a des nouvelles prometteuses car les développeurs de jeux tels que Bluehole Krafton sont prêts à faire des compromis et à ajouter des fonctionnalités qui aideraient à limiter le temps de jeu pour un public plus jeune. Ceci est fait pour s’assurer que les gouvernements sont plus tolérants envers leurs jeux.

Le dernier domaine majeur à surveiller est celui de l’innovation en matière de monétisation. Avec la croissance rapide de l’industrie du jeu, il est très possible qu’il y ait de nouvelles options pour les joueurs en termes de comment ils aimeraient payer pour leurs jeux. Jusqu’à présent, les concepts les plus courants sont soit des jeux gratuits qui reposent sur des micro-transactions en jeu pour gagner de l’argent, soit des jeux qui doivent être achetés. Il existe une plus petite catégorie de jeux en ligne qui peuvent également être joués en payant sur la base d’un abonnement.

Comme pour les services de streaming en ligne tels que Netflix, Hotstar et Prime Video, il est possible que l’industrie du jeu évolue progressivement vers un système de paiement basé sur un abonnement. Il existe déjà des services qui offrent aux gens la possibilité de jouer à certains jeux sur la base d’un abonnement plutôt que d’avoir à acheter le jeu. L’année à venir pourrait être celle où davantage de développeurs de jeux ont choisi de travailler avec un tel service et d’améliorer ainsi l’adoption de modèles de monétisation similaires.

En dehors de ces changements majeurs au niveau de l’industrie, certaines des grandes choses à surveiller sont Facebook Gaming et le 25e anniversaire de Pokemon. Facebook a marqué son entrée dans l’espace de streaming avec l’introduction de son propre service de streaming appelé Facebook Gaming. Cette décision, en cas de succès, bouleverserait le marché du streaming et pourrait potentiellement conduire à d’éventuelles innovations. En ce qui concerne le 25e anniversaire de la légendaire franchise Pokemon, il est très possible que Nintendo tente de sortir quelque chose de nouveau parallèlement à une célébration pour la franchise et cela pourrait être intéressant pour les fans fidèles.

